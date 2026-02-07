$43.140.00
Прямая угроза Тегерана: Иран снова обещает удары по американским базам в случае нападения США

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

Министр иностранных дел Ирана заявил о готовности страны к немедленному военному ответу на любую агрессию со стороны Вашингтона. Тегеран предупредил, что американские военные базы на Ближнем Востоке станут приоритетными целями.

Прямая угроза Тегерана: Иран снова обещает удары по американским базам в случае нападения США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности страны к немедленному военному ответу на любую агрессию со стороны Вашингтона. Тегеран официально предупредил, что американские военные базы на Ближнем Востоке станут приоритетными целями, если США решатся на реализацию угроз Дональда Трампа относительно силового решения ядерного вопроса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявление главы иранского МИД прозвучало в эфире телеканала "Аль-Джазира" 7 февраля 2026 года, сразу после завершения первого раунда непрямых переговоров между США и Ираном в Омане. Несмотря на то, что обе стороны назвали дискуссии в Маскате "позитивными", Аракчи подчеркнул: Тегеран не будет медлить с применением силы. По его словам, удары по объектам США в регионе не следует расценивать как нападение на страны, где расположены эти базы, поскольку это будет исключительно актом самообороны.

Трамп разрешил вводить дополнительные пошлины против стран, торгующих с Ираном07.02.26, 10:01 • 3644 просмотра

Дональд Трамп, в свою очередь, продолжает наращивать военное присутствие США в зоне Персидского залива, требуя от Тегерана полного отказа от обогащения урана и прекращения ракетной программы. Президент США уже приказал Пентагону подготовить варианты быстрых ударов, которые бы не переросли в длительную войну, однако иранская сторона уверяет, что любая атака приведет к масштабному региональному конфликту.

Перспективы второго раунда переговоров

Несмотря на воинственную риторику, дипломатические каналы остаются открытыми. Трамп на борту Air Force One сообщил, что новый раунд обсуждений может состояться уже в начале следующей недели.

Иран, похоже, очень хочет заключить сделку. Мы увидим, какой она будет

– отметил американский лидер.

Однако позиции сторон остаются диаметрально противоположными: Тегеран отказывается обсуждать что-либо, кроме ядерной программы, тогда как Белый дом настаивает на включении в повестку дня вопросов иранской поддержки вооруженных группировок и баллистического вооружения. Сейчас Аракчи уклоняется от расширения формата переговоров, настаивая на сохранении права Ирана на мирное использование атомной энергии. 

Иран заявляет, что переговоры с США по деэскалации напряженности имели «хорошее начало» - СМИ06.02.26, 17:44 • 3366 просмотров

Степан Гафтко

