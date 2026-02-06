Иран заявляет, что переговоры с США по деэскалации напряженности имели «хорошее начало» - СМИ
Иран заявил о позитивном начале непрямых переговоров с США в Омане, направленных на деэскалацию напряженности. После этого заявления цены на нефть Brent упали ниже 67 долларов за баррель.
Иран заявил, что договорился с США продолжить непрямые переговоры по деэскалации напряженности и предотвращению военного противостояния, а Тегеран назвал первый день позитивным, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Переговоры, проходящие при посредничестве Омана в его столице Маскате, имели "хорошее начало", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи государственному телевидению после завершения переговоров. Он добавил, что, по его мнению, стороны "могут достичь согласованных рамок для будущих переговоров", если процесс будет продолжаться в том же духе.
Издание отмечает, что цены на нефть упали после комментариев, а цена на эталонную нефть Brent упала ниже 67 долларов за баррель. Цены на сырую нефть выросли примерно на 12% в этом году, в значительной степени из-за опасений по поводу новой войны на Ближнем Востоке.
Иран заявил, что переговоры ограничиваются ядерными вопросами, на чем настаивает Исламская Республика, тогда как официальные лица США говорят, что они должны включать ракеты Ирана и поддержку Тегераном региональных ополчений.
"Тема наших переговоров — это исключительно ядерная сфера, и мы не обсуждаем никаких других вопросов с американцами", — сказал Арагчи в интервью государственному агентству IRIB.
Американские официальные лица еще не прокомментировали результаты пятничных переговоров.
Добавим
По данным СМИ, переговоры включали проведение министром иностранных дел Омана Бадром Албусаиди нескольких отдельных встреч с иранской делегацией во главе с Арагчи и командой США, включая специального посланника Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Главными приоритетами Ирана была "оценка доброй воли и серьезности другой стороны", сообщает государственное информационное агентство Исламской Республики.
Арагчи представил предварительный план "урегулирования текущей ситуации" и продвижения переговоров, добавляется там.
Некоторые операторы супертанкеров, обеспокоенные ростом напряженности между США и Ираном и потенциальными рисками для судоходства в Ормузском проливе, ускоряют прохождение своих судов через узкую точку, сообщает Bloomberg.
Напомним
Ситуация обострилась после того, как Дональд Трамп пригрозил Ирану массированными ударами в случае отказа от нового соглашения. Напряжение усилилось также из-за внутренних протестов в Иране и недавних атак на ядерные объекты страны. Оман, который традиционно выступает посредником в региональных конфликтах, снова стал площадкой, где мир надеется избежать масштабного вооруженного столкновения, которое может охватить весь Ближний Восток.