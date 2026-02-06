Иран заявляет, что переговоры с США по деэскалации напряженности имели «хорошее начало» - СМИ

$43.140.03
50.900.14
ukenru
14:58 • 1886 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 2630 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 4696 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 7548 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 18653 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 15991 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 18940 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 60450 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53191 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 41287 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
79%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева6 февраля, 07:45 • 5652 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ6 февраля, 08:45 • 9208 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW6 февраля, 09:36 • 14448 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo10:22 • 7096 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 14610 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 4698 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 14629 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 18663 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 31075 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 60460 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Стефанчук
Кайя Каллас
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Молдова
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 18625 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 21507 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 30796 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 34009 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 72167 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ
Старлинк

Иран заявляет, что переговоры с США по деэскалации напряженности имели «хорошее начало» - СМИ

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Иран заявил о позитивном начале непрямых переговоров с США в Омане, направленных на деэскалацию напряженности. После этого заявления цены на нефть Brent упали ниже 67 долларов за баррель.

Иран заявляет, что переговоры с США по деэскалации напряженности имели «хорошее начало» - СМИ

Иран заявил, что договорился с США продолжить непрямые переговоры по деэскалации напряженности и предотвращению военного противостояния, а Тегеран назвал первый день позитивным, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Переговоры, проходящие при посредничестве Омана в его столице Маскате, имели "хорошее начало", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи государственному телевидению после завершения переговоров. Он добавил, что, по его мнению, стороны "могут достичь согласованных рамок для будущих переговоров", если процесс будет продолжаться в том же духе.

Издание отмечает, что цены на нефть упали после комментариев, а цена на эталонную нефть Brent упала ниже 67 долларов за баррель. Цены на сырую нефть выросли примерно на 12% в этом году, в значительной степени из-за опасений по поводу новой войны на Ближнем Востоке.

Иран заявил, что переговоры ограничиваются ядерными вопросами, на чем настаивает Исламская Республика, тогда как официальные лица США говорят, что они должны включать ракеты Ирана и поддержку Тегераном региональных ополчений.

"Тема наших переговоров — это исключительно ядерная сфера, и мы не обсуждаем никаких других вопросов с американцами", — сказал Арагчи в интервью государственному агентству IRIB.

Американские официальные лица еще не прокомментировали результаты пятничных переговоров.

Переговоры США и Ирана в Омане: Тегеран сигнализирует, что быстрого решения эскалации не будет06.02.26, 09:46 • 2798 просмотров

Добавим

По данным СМИ, переговоры включали проведение министром иностранных дел Омана Бадром Албусаиди нескольких отдельных встреч с иранской делегацией во главе с Арагчи и командой США, включая специального посланника Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Главными приоритетами Ирана была "оценка доброй воли и серьезности другой стороны", сообщает государственное информационное агентство Исламской Республики.

Арагчи представил предварительный план "урегулирования текущей ситуации" и продвижения переговоров, добавляется там.

Некоторые операторы супертанкеров, обеспокоенные ростом напряженности между США и Ираном и потенциальными рисками для судоходства в Ормузском проливе, ускоряют прохождение своих судов через узкую точку, сообщает Bloomberg.

США и Иран начали непрямые переговоры в Омане - СМИ06.02.26, 11:40 • 2140 просмотров

Напомним

Ситуация обострилась после того, как Дональд Трамп пригрозил Ирану массированными ударами в случае отказа от нового соглашения. Напряжение усилилось также из-за внутренних протестов в Иране и недавних атак на ядерные объекты страны. Оман, который традиционно выступает посредником в региональных конфликтах, снова стал площадкой, где мир надеется избежать масштабного вооруженного столкновения, которое может охватить весь Ближний Восток.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Столкновения
Bloomberg L.P.
Мускат
Дональд Трамп
Оман
Соединённые Штаты
Иран