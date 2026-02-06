Іран заявляє, що переговори з США щодо деескалації напруженості мали "гарний початок" - ЗМІ

Іран заявив, що погодився зі США продовжити непрямі переговори щодо деескалації напруженості та запобігання військовому протистоянню, а Тегеран назвав перший день позитивним, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Переговори, що відбуваються за посередництва Оману в його столиці Маскаті, мали "гарний початок", заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі державному телебаченню після завершення переговорів. Він додав, що, на його думку, сторони "можуть досягти узгодженої рамки для майбутніх переговорів", якщо процес продовжуватиметься в тому ж дусі.

Видання зауважує, що ціни на нафту впали після коментарів, а ціна на еталонну нафту Brent впала нижче 67 доларів за барель. Ціни на сиру нафту зросли приблизно на 12% цього року, значною мірою через побоювання щодо нової війни на Близькому Сході.

Іран заявив, що переговори обмежуються ядерними питаннями, на чому наполягає Ісламська Республіка, тоді як офіційні особи США кажуть, що вони повинні включати ракети Ірану та підтримку Тегераном регіональних ополчень.

"Тема наших переговорів — це виключно ядерна сфера, і ми не обговорюємо жодних інших питань з американцями", — сказав Арагчі в інтерв'ю державному агентству IRIB.

Американські офіційні особи ще не прокоментували результати п'ятничних переговорів.

Додамо

За даними ЗМІ, переговори включали проведення міністром закордонних справ Оману Бадром Албусаїді кількох окремих зустрічей з іранською делегацією на чолі з Арагчі та командою США, включаючи спеціального посланника Стіва Віткоффа та зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Головними пріоритетами Ірану була "оцінка доброї волі та серйозності іншої сторони", повідомляє державне інформаційне агентство Ісламської Республіки.

Арагчі представив попередній план "врегулювання поточної ситуації" та просування переговорів, додається там.

Деякі оператори супертанкерів, стурбовані зростанням напруженості між США та Іраном та потенційними ризиками для судноплавства в Ормузькій протоці, прискорюють проходження своїх суден через вузьку точку, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо

Ситуація загострилася після того, як Дональд Трамп пригрозив Ірану масованими ударами у разі відмови від нової угоди. Напруження посилилося також через внутрішні протести в Ірані та нещодавні атаки на ядерні об'єкти країни. Оман, який традиційно виступає посередником у регіональних конфліктах, знову став майданчиком, де світ сподівається уникнути масштабного збройного зіткнення, що може охопити весь Близький Схід.