Іран заявляє, що переговори з США щодо деескалації напруженості мали "гарний початок" - ЗМІ

$43.140.03
50.900.14
ukenru
14:58 • 1946 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 2730 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 4870 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 7648 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 18748 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16029 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 18975 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 60526 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53219 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 41304 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
79%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва6 лютого, 07:45 • 5652 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 9208 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 14447 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo10:22 • 7096 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 14610 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 4870 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 14720 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 18748 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 31120 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 60526 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Стефанчук
Кая Каллас
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Молдова
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 18643 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 21525 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 30811 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34026 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 72199 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Starlink

Іран заявляє, що переговори з США щодо деескалації напруженості мали "гарний початок" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Іран заявив про позитивний початок непрямих переговорів зі США в Омані, спрямованих на деескалацію напруженості. Після цієї заяви ціни на нафту Brent впали нижче 67 доларів за барель.

Іран заявляє, що переговори з США щодо деескалації напруженості мали "гарний початок" - ЗМІ

Іран заявив, що погодився зі США продовжити непрямі переговори щодо деескалації напруженості та запобігання військовому протистоянню, а Тегеран назвав перший день позитивним, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Переговори, що відбуваються за посередництва Оману в його столиці Маскаті, мали "гарний початок", заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі державному телебаченню після завершення переговорів. Він додав, що, на його думку, сторони "можуть досягти узгодженої рамки для майбутніх переговорів", якщо процес продовжуватиметься в тому ж дусі.

Видання зауважує, що ціни на нафту впали після коментарів, а ціна на еталонну нафту Brent впала нижче 67 доларів за барель. Ціни на сиру нафту зросли приблизно на 12% цього року, значною мірою через побоювання щодо нової війни на Близькому Сході.

Іран заявив, що переговори обмежуються ядерними питаннями, на чому наполягає Ісламська Республіка, тоді як офіційні особи США кажуть, що вони повинні включати ракети Ірану та підтримку Тегераном регіональних ополчень.

"Тема наших переговорів — це виключно ядерна сфера, і ми не обговорюємо жодних інших питань з американцями", — сказав Арагчі в інтерв'ю державному агентству IRIB.

Американські офіційні особи ще не прокоментували результати п'ятничних переговорів.

Переговори США та Ірану в Омані: Тегеран сигналізує, що швидкого вирішення ескалації не буде06.02.26, 09:46 • 2800 переглядiв

Додамо

За даними ЗМІ, переговори включали проведення міністром закордонних справ Оману Бадром Албусаїді кількох окремих зустрічей з іранською делегацією на чолі з Арагчі та командою США, включаючи спеціального посланника Стіва Віткоффа та зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Головними пріоритетами Ірану була "оцінка доброї волі та серйозності іншої сторони", повідомляє державне інформаційне агентство Ісламської Республіки.

Арагчі представив попередній план "врегулювання поточної ситуації" та просування переговорів, додається там.

Деякі оператори супертанкерів, стурбовані зростанням напруженості між США та Іраном та потенційними ризиками для судноплавства в Ормузькій протоці, прискорюють проходження своїх суден через вузьку точку, повідомляє Bloomberg.

США та Іран розпочали непрямі переговори в Омані - ЗМІ06.02.26, 11:40 • 2140 переглядiв

Нагадаємо

Ситуація загострилася після того, як Дональд Трамп пригрозив Ірану масованими ударами у разі відмови від нової угоди. Напруження посилилося також через внутрішні протести в Ірані та нещодавні атаки на ядерні об'єкти країни. Оман, який традиційно виступає посередником у регіональних конфліктах, знову став майданчиком, де світ сподівається уникнути масштабного збройного зіткнення, що може охопити весь Близький Схід.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ядерна зброя
Енергетика
Сутички
Bloomberg
Маскат
Дональд Трамп
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран