США та Іран розпочали непрямі переговори в Омані - ЗМІ
Київ • УНН
В Омані стартували непрямі переговори між офіційними особами США та Ірану. Переговорну групу очолюють міністр закордонних справ Ірану Арагчі та спеціальний посланник Трампа Віткофф.
В Омані розпочалися непрямі переговори між офіційними особами США та Ірану на тлі ескалації напруженості та побоювань військового зіткнення між двома країнами, повідомляє Al Jazeera, пише УНН.
Деталі
"Непрямі переговори між офіційними особами США та Ірану розпочалися в Омані. Переговорну групу очолюють міністр закордонних справ Ірану Арагчі та спеціальний посланник Трампа Віткофф", - пише видання.
Як повідомляється, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до столиці Омана Маскат для участі у переговорах, а радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер також мають взяти участь.
Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA та державне телебачення повідомляють, що Віткофф зараз веде переговори з міністром закордонних справ Оману.
AP також повідомило, що його журналісти бачили, як американський конвой в'їхав до палацу на околиці Маската, недалеко від міжнародного аеропорту, де Іран і США також проводили переговори за посередництва минулого року. Повідомляється, що на одному із автомобілів були американські прапори.
Також вказано, що головний дипломат Оману вперше зустрівся з іранським дипломатом Арагчі.
