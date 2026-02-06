США та Іран розпочали непрямі переговори в Омані - ЗМІ

$43.140.03
Ексклюзив
09:41 • 784 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 2792 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 37825 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 41098 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 32977 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 46556 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 84215 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33708 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31110 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23505 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця6 лютого, 00:14 • 6368 перегляди
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 4540 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 8842 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 11771 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 10840 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 19547 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 76193 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 106167 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 12770 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 15968 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 25351 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 28823 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 62280 перегляди
США та Іран розпочали непрямі переговори в Омані - ЗМІ

Київ • УНН

 • 448 перегляди

В Омані стартували непрямі переговори між офіційними особами США та Ірану. Переговорну групу очолюють міністр закордонних справ Ірану Арагчі та спеціальний посланник Трампа Віткофф.

США та Іран розпочали непрямі переговори в Омані - ЗМІ
Anadolu

В Омані розпочалися непрямі переговори між офіційними особами США та Ірану на тлі ескалації напруженості та побоювань військового зіткнення між двома країнами, повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

Деталі

"Непрямі переговори між офіційними особами США та Ірану розпочалися в Омані. Переговорну групу очолюють міністр закордонних справ Ірану Арагчі та спеціальний посланник Трампа Віткофф", - пише видання.

Як повідомляється, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до столиці Омана Маскат для участі у переговорах, а радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер також мають взяти участь.

Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA та державне телебачення повідомляють, що Віткофф зараз веде переговори з міністром закордонних справ Оману.

AP також повідомило, що його журналісти бачили, як американський конвой в'їхав до палацу на околиці Маската, недалеко від міжнародного аеропорту, де Іран і США також проводили переговори за посередництва минулого року. Повідомляється, що на одному із автомобілів були американські прапори.

Також вказано, що головний дипломат Оману вперше зустрівся з іранським дипломатом Арагчі.

Переговори США та Ірану в Омані: Тегеран сигналізує, що швидкого вирішення ескалації не буде06.02.26, 09:46 • 1742 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Сутички
Ассошіейтед Прес
Маскат
Дональд Трамп
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран