Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 73506 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 103455 перегляди
Переговори США та Ірану в Омані: Тегеран сигналізує, що швидкого вирішення ескалації не буде

Київ

 • 214 перегляди

6 лютого в Маскаті стартував перший раунд дипломатичних переговорів між США та Іраном. Тегеран сигналізує, що зустріч є лише початком тривалого процесу без швидкого вирішення кризи.

Переговори США та Ірану в Омані: Тегеран сигналізує, що швидкого вирішення ескалації не буде

6 лютого в Маскаті (Оман) стартував перший раунд дипломатичних переговорів між представниками США та Ірану. Тегеран уже дав зрозуміти, що ця зустріч є лише початковим етапом тривалого процесу, а швидкого розв’язання кризи, яка поставила регіон на межу великої війни, очікувати не варто. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Головним завданням зустрічі в Омані є погодження "дорожньої карти" для подальшого діалогу. Делегацію США очолює спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, а іранську сторону - міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Останній перед початком сесії заявив у мережі X, що Іран вступає в дипломатичний процес "з відкритими очима", пам’ятаючи про військові удари та санкційний тиск минулого року.

Ціни на нафту знижуються на тлі підготовки до переговорів між США та Іраном в Омані05.02.26, 06:36 • 4998 переглядiв

Попри спільне перебування за столом переговорів, між сторонами залишаються фундаментальні розбіжності. Вашингтон наполягає на обговоренні не лише ядерної програми, а й балістичних ракет та підтримки регіональних ополченців. Натомість Тегеран прагне обмежити порядок денний виключно ядерними питаннями та скасуванням економічних санкцій. Іранська сторона наразі фокусується на "оцінці доброї волі" адміністрації Трампа, перш ніж переходити до конкретних зобов'язань.

США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ02.02.26, 04:20 • 18933 перегляди

Нагадаємо, що ситуація загострилася після того, як Дональд Трамп пригрозив Ірану масованими ударами у разі відмови від нової угоди. Напруження посилилося також через внутрішні протести в Ірані та нещодавні атаки на ядерні об'єкти країни. Оман, який традиційно виступає посередником у регіональних конфліктах, знову став майданчиком, де світ сподівається уникнути масштабного збройного зіткнення, що може охопити весь Близький Схід.

США готові зустрітися з Іраном, незважаючи на зміни місця та формату зустрічі - Рубіо04.02.26, 19:49 • 3354 перегляди

Степан Гафтко

Політика
Ядерна зброя
Санкції
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Сполучені Штати Америки