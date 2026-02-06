Переговори США та Ірану в Омані: Тегеран сигналізує, що швидкого вирішення ескалації не буде
Київ • УНН
6 лютого в Маскаті стартував перший раунд дипломатичних переговорів між США та Іраном. Тегеран сигналізує, що зустріч є лише початком тривалого процесу без швидкого вирішення кризи.
6 лютого в Маскаті (Оман) стартував перший раунд дипломатичних переговорів між представниками США та Ірану. Тегеран уже дав зрозуміти, що ця зустріч є лише початковим етапом тривалого процесу, а швидкого розв’язання кризи, яка поставила регіон на межу великої війни, очікувати не варто. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Головним завданням зустрічі в Омані є погодження "дорожньої карти" для подальшого діалогу. Делегацію США очолює спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф, а іранську сторону - міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Останній перед початком сесії заявив у мережі X, що Іран вступає в дипломатичний процес "з відкритими очима", пам’ятаючи про військові удари та санкційний тиск минулого року.
Попри спільне перебування за столом переговорів, між сторонами залишаються фундаментальні розбіжності. Вашингтон наполягає на обговоренні не лише ядерної програми, а й балістичних ракет та підтримки регіональних ополченців. Натомість Тегеран прагне обмежити порядок денний виключно ядерними питаннями та скасуванням економічних санкцій. Іранська сторона наразі фокусується на "оцінці доброї волі" адміністрації Трампа, перш ніж переходити до конкретних зобов'язань.
Нагадаємо, що ситуація загострилася після того, як Дональд Трамп пригрозив Ірану масованими ударами у разі відмови від нової угоди. Напруження посилилося також через внутрішні протести в Ірані та нещодавні атаки на ядерні об'єкти країни. Оман, який традиційно виступає посередником у регіональних конфліктах, знову став майданчиком, де світ сподівається уникнути масштабного збройного зіткнення, що може охопити весь Близький Схід.
