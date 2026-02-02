$42.850.00
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Авіаносна група USS Abraham Lincoln і винищувачі F-35 прибули на Близький Схід. США розгортають додаткові засоби ППО для захисту союзників та американських військ.

США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ

Анонсована президентом США Дональдом Трампом "армада" на чолі з бойовою групою авіаносців USS Abraham Lincoln прибула на Близький Схід, а сучасні винищувачі F-35 наблизилися до регіону. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за словами американських посадовців, авіаудари США по Ірану не є неминучими, оскільки Пентагон розгортає додаткові засоби протиповітряної оборони для кращого захисту Ізраїлю, арабських союзників та американських військ "у разі відповіді з боку Ірану та потенційного тривалого конфлікту".

Американські військові можуть завдати обмежених авіаударів по Ірану, якщо президент накаже про атаку хоч сьогодні. Але такий рішучий напад, який Трамп попросив військових підготувати, ймовірно, викличе пропорційну відповідь з боку Ірану, що вимагатиме від США наявності потужних засобів протиповітряної оборони для захисту Ізраїлю, а також присутності американських військ

- цитує видання одного зі співрозмовників.

Вказується, що в регіоні вже діють есмінці ВМС США з системами ПРО, здатні перехоплювати ракети та дрони. Окрім цього, США розгортають додаткові батареї THAAD і Patriot на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. THAAD призначені для перехоплення балістичних ракет на великій висоті, тоді як Patriot прикривають об’єкти від загроз меншої дальності.

"Пентагон розгортає додаткову батарею Thaad та системи протиповітряної оборони Patriot на базах, де розміщені американські війська по всьому Близькому Сходу, включаючи Йорданію, Кувейт, Бахрейн, Саудівську Аравію та Катар", - пише ЗМІ, посилаючись на інформацію офіційних осіб із оборонного сектору, даними відстеження польотів та супутниковими знімками.

Нагадаємо

За інформацією Daily Mail, США розгортають безпілотники для спостереження за Іраном. Паралельно Вашингтон посилює підготовку до можливих військових дій.

Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
