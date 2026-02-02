$42.850.00
США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Авианосная группа USS Abraham Lincoln и истребители F-35 прибыли на Ближний Восток. США развертывают дополнительные средства ПВО для защиты союзников и американских войск.

США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом "армада" во главе с боевой группой авианосцев USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток, а современные истребители F-35 приблизились к региону. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по словам американских чиновников, авиаудары США по Ирану не являются неизбежными, поскольку Пентагон разворачивает дополнительные средства противовоздушной обороны для лучшей защиты Израиля, арабских союзников и американских войск "в случае ответа со стороны Ирана и потенциального длительного конфликта".

Американские военные могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если президент прикажет об атаке хоть сегодня. Но такое решительное нападение, которое Трамп попросил военных подготовить, вероятно, вызовет пропорциональный ответ со стороны Ирана, что потребует от США наличия мощных средств противовоздушной обороны для защиты Израиля, а также присутствия американских войск

- цитирует издание одного из собеседников.

Указывается, что в регионе уже действуют эсминцы ВМС США с системами ПРО, способные перехватывать ракеты и дроны. Кроме этого, США разворачивают дополнительные батареи THAAD и Patriot на базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. THAAD предназначены для перехвата баллистических ракет на большой высоте, тогда как Patriot прикрывают объекты от угроз меньшей дальности.

"Пентагон разворачивает дополнительную батарею Thaad и системы противовоздушной обороны Patriot на базах, где размещены американские войска по всему Ближнему Востоку, включая Иорданию, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Катар", - пишет СМИ, ссылаясь на информацию официальных лиц из оборонного сектора, данными отслеживания полетов и спутниковыми снимками.

Напомним

По информации Daily Mail, США разворачивают беспилотники для наблюдения за Ираном. Параллельно Вашингтон усиливает подготовку к возможным военным действиям.

Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД02.02.26, 00:55 • 2060 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Военно-морской флот США
Пентагон
Иордания
MIM-104 Patriot
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Бахрейн
Иран