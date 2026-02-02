США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом "армада" во главе с боевой группой авианосцев USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток, а современные истребители F-35 приблизились к региону. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Отмечается, что, по словам американских чиновников, авиаудары США по Ирану не являются неизбежными, поскольку Пентагон разворачивает дополнительные средства противовоздушной обороны для лучшей защиты Израиля, арабских союзников и американских войск "в случае ответа со стороны Ирана и потенциального длительного конфликта".

Американские военные могут нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если президент прикажет об атаке хоть сегодня. Но такое решительное нападение, которое Трамп попросил военных подготовить, вероятно, вызовет пропорциональный ответ со стороны Ирана, что потребует от США наличия мощных средств противовоздушной обороны для защиты Израиля, а также присутствия американских войск