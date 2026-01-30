$42.850.08
Ексклюзив
06:30 • 2812 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 12881 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 28509 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 23964 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 21648 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 31359 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 23122 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 34983 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 30113 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 33156 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
Публікації
Ексклюзиви
США розгортають БПЛА для спостереження за Іраном та готуються до військових дій - ЗМІ

Київ • УНН

 • 122 перегляди

США задіяли безпілотники для розвідки оборонних позицій Ірану. Американський корабель прибув до берегів Ірану, а літаки-заправники вилетіли до Європи.

США розгортають БПЛА для спостереження за Іраном та готуються до військових дій - ЗМІ

США розгортають безпілотники для спостереження за Іраном. Паралельно Вашингтон посилює підготовку до можливих військових дій, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Для розвідки оборонних позицій Ірану були задіяні безпілотні літальні апарати. Крім того, до берегів Ірану прибув ще один американський корабель, а літаки-заправники вилетіли з баз на материковій частині США до Європи.

Військовий корабель, який може перевозити 90 літаків, не був помічений, оскільки вимкнув свої транспондери. Демонструючи свою силу, 1 лютого іранські збройні сили розпочнуть навчання з бойовою стрільбою в Ормузькій протоці

 - йдеться в публікації.

Також очікується, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі проведе сьогодні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, метою яких є запобігання регіональному конфлікту.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном, попри значне нарощування американської військової присутності в регіоні.

Євген Устименко

