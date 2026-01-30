США розгортають БПЛА для спостереження за Іраном та готуються до військових дій - ЗМІ

США розгортають безпілотники для спостереження за Іраном. Паралельно Вашингтон посилює підготовку до можливих військових дій, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Для розвідки оборонних позицій Ірану були задіяні безпілотні літальні апарати. Крім того, до берегів Ірану прибув ще один американський корабель, а літаки-заправники вилетіли з баз на материковій частині США до Європи.

Військовий корабель, який може перевозити 90 літаків, не був помічений, оскільки вимкнув свої транспондери. Демонструючи свою силу, 1 лютого іранські збройні сили розпочнуть навчання з бойовою стрільбою в Ормузькій протоці - йдеться в публікації.

Також очікується, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі проведе сьогодні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, метою яких є запобігання регіональному конфлікту.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном, попри значне нарощування американської військової присутності в регіоні.