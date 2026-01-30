США разворачивают БПЛА для наблюдения за Ираном и готовятся к военным действиям - СМИ

США разворачивают беспилотники для наблюдения за Ираном. Параллельно Вашингтон усиливает подготовку к возможным военным действиям, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Для разведки оборонительных позиций Ирана были задействованы беспилотные летательные аппараты. Кроме того, к берегам Ирана прибыл еще один американский корабль, а самолеты-заправщики вылетели с баз на материковой части США в Европу.

Военный корабль, который может перевозить 90 самолетов, не был замечен, поскольку выключил свои транспондеры. Демонстрируя свою силу, 1 февраля иранские вооруженные силы начнут учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе - говорится в публикации.

Также ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проведет сегодня переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, целью которых является предотвращение регионального конфликта.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном, несмотря на значительное наращивание американского военного присутствия в регионе.