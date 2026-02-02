Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД
Киев • УНН
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности к войне, но выразил уверенность в заключении соглашения с США. Он подчеркнул, что война станет катастрофой для всех, а американские базы будут целями.
Иран уверен в возможности заключения соглашения с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе, но готов к войне. Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, сообщает УНН.
Детали
По его словам, война не является неизбежной и ее можно избежать. При этом Тегеран рассчитывает на соглашение, но если переговоры провалятся, то Иран будет готов к новой войне.
К сожалению, мы потеряли доверие к США как партнеру по переговорам, но обмен сообщениями через дружественные страны региона способствует плодотворным переговорам с США
Он подчеркнул, что война "стала бы катастрофой для всех", при этом американские базы были бы целью для иранских военных.
"Давайте не будем говорить о невозможных вещах. ... Давайте не упустим возможность заключить справедливое и равноправное соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия. Как я уже сказал, это достижимо даже за короткий промежуток времени", - резюмировал Арагчи.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что США "надеются" заключить соглашение с Ираном после того, как лидер страны предупредил о региональном конфликте в случае нападения Вашингтона.
