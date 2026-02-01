Трамп заявив, що "сподівається" на угоду з Іраном

$42.850.00
1 лютого, 12:49
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
У Вінниці чоловік стріляв в групу оповіщення: правоохоронці шукають стрільця
1 лютого, 10:33
Удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого: постраждало шість людей, серед них - дві жінки
1 лютого, 10:46
Сили оборони України уразили ремонтну базу та пункти управління БПЛА на ТОТ і в рф - Генштаб
1 лютого, 11:00
Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втрат
1 лютого, 11:36
Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п'ятеро пасажирів поранені
1 лютого, 13:23
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я
30 січня, 16:26
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє
30 січня, 13:45
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
30 січня, 12:58
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії
1 лютого, 06:27
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф
31 січня, 16:40
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смерті
31 січня, 09:00
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder
31 січня, 07:38
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 3
30 січня, 18:42
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Starlink

Трамп заявив, що "сподівається" на угоду з Іраном

Київ • УНН

 32 перегляди

Дональд Трамп заявив про надію на угоду з Іраном. Крім того американський лідер зазначив, що США мають потужні кораблі поблизу Ірану.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США "сподіваються" укласти угоду з Іраном після того, як лідер країни попередив про регіональний конфлікт у разі нападу Вашингтона, передає УНН із посиланням на Sky News.

На запитання журналістів про його відповідь на зауваження Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, президент США, здавалося, не збентежився, запитуючи: "Чому б він цього не сказав? Звичайно, він міг би це сказати. У нас там найбільші, найпотужніші кораблі у світі, дуже близько, за пару днів. Сподіваємося, ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, ми дізнаємося, чи мав він рацію".

Контекст

Видання додає, що Трамп говорив про те, що американські кораблі наближаються до Ірану в суботу ввечері, і раніше попереджав, що може вжити військових заходів проти Тегерана через вбивство мирних протестувальників.

Аятола Алі Хаменеї відповів попередженням, що якщо США розпочнуть війну, то весь регіон буде втягнутий.

Генерали США та Ізраїлю зустрілися у Пентагоні на тлі напруженості з Іраном - ЗМІ01.02.26, 19:56 • 2438 переглядiв

У коментарях, перерахованих іранськими державними ЗМІ, він сказав: "Америка повинна знати, що якщо вона розпочне війну, цього разу це буде регіональна війна. Ці погрози не є чимось новим. У минулому американські чиновники також неодноразово говорили про війну та казали, що всі варіанти розглядаються, включаючи війну. Тепер ця людина (Трамп) також продовжує стверджувати, що вони привезли авіаносці та військові літаки. Іранський народ не повинен і не буде лякатися таких речей. Ми не ті, хто розпочинає війну, і ми не хочемо нападати на жодну країну, але якщо Америка нападе або завдасть шкоди Ірану, іранська нація завдасть сильного удару, і будь-яка війна, розпочата Америкою, пошириться на весь регіон".

Коли президента США запитали під час польоту до Флориди в суботу ввечері, яким буде його "остаточне рішення" щодо Ірану, він відмовився відповідати.

Антоніна Туманова

Сутички
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Флорида
Іран