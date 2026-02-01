Трамп заявив, що "сподівається" на угоду з Іраном

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США "сподіваються" укласти угоду з Іраном після того, як лідер країни попередив про регіональний конфлікт у разі нападу Вашингтона, передає УНН із посиланням на Sky News.

На запитання журналістів про його відповідь на зауваження Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, президент США, здавалося, не збентежився, запитуючи: "Чому б він цього не сказав? Звичайно, він міг би це сказати. У нас там найбільші, найпотужніші кораблі у світі, дуже близько, за пару днів. Сподіваємося, ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, ми дізнаємося, чи мав він рацію".

Контекст

Видання додає, що Трамп говорив про те, що американські кораблі наближаються до Ірану в суботу ввечері, і раніше попереджав, що може вжити військових заходів проти Тегерана через вбивство мирних протестувальників.

Аятола Алі Хаменеї відповів попередженням, що якщо США розпочнуть війну, то весь регіон буде втягнутий.

Генерали США та Ізраїлю зустрілися у Пентагоні на тлі напруженості з Іраном - ЗМІ

У коментарях, перерахованих іранськими державними ЗМІ, він сказав: "Америка повинна знати, що якщо вона розпочне війну, цього разу це буде регіональна війна. Ці погрози не є чимось новим. У минулому американські чиновники також неодноразово говорили про війну та казали, що всі варіанти розглядаються, включаючи війну. Тепер ця людина (Трамп) також продовжує стверджувати, що вони привезли авіаносці та військові літаки. Іранський народ не повинен і не буде лякатися таких речей. Ми не ті, хто розпочинає війну, і ми не хочемо нападати на жодну країну, але якщо Америка нападе або завдасть шкоди Ірану, іранська нація завдасть сильного удару, і будь-яка війна, розпочата Америкою, пошириться на весь регіон".

Коли президента США запитали під час польоту до Флориди в суботу ввечері, яким буде його "остаточне рішення" щодо Ірану, він відмовився відповідати.