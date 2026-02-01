$42.850.00
Трамп заявил, что "надеется" на сделку с Ираном

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Дональд Трамп заявил о надежде на сделку с Ираном. Кроме того, американский лидер отметил, что США имеют мощные корабли вблизи Ирана.

Трамп заявил, что "надеется" на сделку с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США "надеются" заключить сделку с Ираном после того, как лидер страны предупредил о региональном конфликте в случае нападения Вашингтона, передает УНН со ссылкой на Sky News.

На вопрос журналистов о его ответе на замечания Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, президент США, казалось, не смутился, спрашивая: "Почему бы он этого не сказал? Конечно, он мог бы это сказать. У нас там самые большие, самые мощные корабли в мире, очень близко, через пару дней. Надеемся, мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы узнаем, был ли он прав".

Контекст

Издание добавляет, что Трамп говорил о том, что американские корабли приближаются к Ирану в субботу вечером, и ранее предупреждал, что может принять военные меры против Тегерана из-за убийства мирных протестующих.

Аятолла Али Хаменеи ответил предупреждением, что если США начнут войну, то весь регион будет втянут.

Генералы США и Израиля встретились в Пентагоне на фоне напряженности с Ираном - СМИ01.02.26, 19:56 • 2692 просмотра

В комментариях, перечисленных иранскими государственными СМИ, он сказал: "Америка должна знать, что если она начнет войну, на этот раз это будет региональная война. Эти угрозы не являются чем-то новым. В прошлом американские чиновники также неоднократно говорили о войне и говорили, что все варианты рассматриваются, включая войну. Теперь этот человек (Трамп) также продолжает утверждать, что они привезли авианосцы и военные самолеты. Иранский народ не должен и не будет пугаться таких вещей. Мы не те, кто начинает войну, и мы не хотим нападать ни на одну страну, но если Америка нападет или нанесет ущерб Ирану, иранская нация нанесет сильный удар, и любая война, начатая Америкой, распространится на весь регион".

Когда президента США спросили во время полета во Флориду в субботу вечером, каким будет его "окончательное решение" по Ирану, он отказался отвечать.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Флорида
Иран