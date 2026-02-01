Генералы США и Израиля встретились в Пентагоне на фоне напряженности с Ираном - СМИ

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 11:12 • 17387 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 26551 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 22993 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 40175 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 57305 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 37551 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35075 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 27386 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 17167 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14623 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.3м/с
77%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран восстанавливает ядерные объекты после бомбардировки США - The TelegraphPhoto1 февраля, 08:16 • 6236 просмотра
Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть1 февраля, 08:24 • 12126 просмотра
Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild1 февраля, 09:38 • 8130 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto1 февраля, 11:56 • 23707 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили12:14 • 6650 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 54813 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 83077 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 60951 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 67293 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 68510 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Илон Маск
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Иран
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 17506 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 28047 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 30763 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 33672 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 35150 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Бильд
Старлинк

Генералы США и Израиля встретились в Пентагоне на фоне напряженности с Ираном - СМИ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Высокопоставленные генералы США и Израиля провели переговоры в Пентагоне. Встреча состоялась на фоне роста напряженности с Ираном.

Генералы США и Израиля встретились в Пентагоне на фоне напряженности с Ираном - СМИ

Высокопоставленные генералы США и Израиля провели переговоры в Пентагоне в пятницу на фоне роста напряженности с Ираном. Об этом сообщили Reuters в воскресенье два американских чиновника на условиях анонимности, передает УНН.

Чиновники не предоставили подробностей о закрытых переговорах между генералом США Дэном Кейном, главой Объединенного комитета начальников штабов, и Эялем Замиром, начальником штаба вооруженных сил Израиля. О встрече ранее не сообщалось.

Без затяжной войны: Трамп рассматривает варианты быстрых военных действий против Ирана - WSJ01.02.26, 05:13 • 12466 просмотров

Добавим

Соединенные Штаты усилили свое военно-морское присутствие и усилили свою противовоздушную оборону на Ближнем Востоке после того, как президент Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Руководство Ирана в воскресенье предупредило о региональном конфликте, если США нападут на него.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Пентагон
Reuters
Дональд Трамп
Эяль Замир
Соединённые Штаты
Иран