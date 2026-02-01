Генералы США и Израиля встретились в Пентагоне на фоне напряженности с Ираном - СМИ
Киев • УНН
Высокопоставленные генералы США и Израиля провели переговоры в Пентагоне. Встреча состоялась на фоне роста напряженности с Ираном.
Высокопоставленные генералы США и Израиля провели переговоры в Пентагоне в пятницу на фоне роста напряженности с Ираном. Об этом сообщили Reuters в воскресенье два американских чиновника на условиях анонимности, передает УНН.
Чиновники не предоставили подробностей о закрытых переговорах между генералом США Дэном Кейном, главой Объединенного комитета начальников штабов, и Эялем Замиром, начальником штаба вооруженных сил Израиля. О встрече ранее не сообщалось.
Без затяжной войны: Трамп рассматривает варианты быстрых военных действий против Ирана - WSJ01.02.26, 05:13 • 12466 просмотров
Добавим
Соединенные Штаты усилили свое военно-морское присутствие и усилили свою противовоздушную оборону на Ближнем Востоке после того, как президент Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Руководство Ирана в воскресенье предупредило о региональном конфликте, если США нападут на него.