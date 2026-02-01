Генерали США та Ізраїлю зустрілися у Пентагоні на тлі напруженості з Іраном - ЗМІ

$42.850.00
1 лютого, 11:12 • 17365 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 26525 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 22977 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 40153 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 57287 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 37544 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35070 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 27384 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 17166 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14622 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Іран відновлює ядерні об'єкти після бомбардування США - The TelegraphPhoto1 лютого, 08:16 • 6236 перегляди
Повний сніжний Місяць у лютому освітить небо: коли і як його побачити1 лютого, 08:24 • 12126 перегляди
Джеффрі Епштейн міг бути частиною спецоперації спецслужб рф - Bild1 лютого, 09:38 • 8130 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto1 лютого, 11:56 • 23707 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили12:14 • 6650 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 54803 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 83071 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 60944 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 67287 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 68506 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 17503 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 28044 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 30760 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 33669 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 35147 перегляди
Генерали США та Ізраїлю зустрілися у Пентагоні на тлі напруженості з Іраном - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Високопоставлені генерали США та Ізраїлю провели переговори в Пентагоні. Зустріч відбулася на тлі зростання напруженості з Іраном.

Генерали США та Ізраїлю зустрілися у Пентагоні на тлі напруженості з Іраном - ЗМІ

Високопоставлені генерали США та Ізраїлю провели переговори в Пентагоні в п'ятницю на тлі зростання напруженості з Іраном. Про це повідомили Reuters у неділю два американські чиновники на умовах анонімності, передає УНН.

Посадовці не надали подробиць про закриті переговори між генералом США Деном Кейном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, та Еялем Заміром, начальником штабу збройних сил Ізраїлю. Про зустріч раніше не повідомлялося.

Без тривалої війни: Трамп розглядає варіанти швидких військових дій проти Ірану - WSJ01.02.26, 05:13 • 12466 переглядiв

Додамо

Сполучені Штати посилили свою військово-морську присутність та посилили свою протиповітряну оборону на Близькому Сході після того, як президент Дональд Трамп неодноразово погрожував Ірану, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Керівництво Ірану в неділю попередило про регіональний конфлікт, якщо США нападуть на нього.

Антоніна Туманова

