Генерали США та Ізраїлю зустрілися у Пентагоні на тлі напруженості з Іраном - ЗМІ
Київ • УНН
Високопоставлені генерали США та Ізраїлю провели переговори в Пентагоні. Зустріч відбулася на тлі зростання напруженості з Іраном.
Високопоставлені генерали США та Ізраїлю провели переговори в Пентагоні в п'ятницю на тлі зростання напруженості з Іраном. Про це повідомили Reuters у неділю два американські чиновники на умовах анонімності, передає УНН.
Посадовці не надали подробиць про закриті переговори між генералом США Деном Кейном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, та Еялем Заміром, начальником штабу збройних сил Ізраїлю. Про зустріч раніше не повідомлялося.
Без тривалої війни: Трамп розглядає варіанти швидких військових дій проти Ірану - WSJ01.02.26, 05:13 • 12466 переглядiв
Додамо
Сполучені Штати посилили свою військово-морську присутність та посилили свою протиповітряну оборону на Близькому Сході після того, як президент Дональд Трамп неодноразово погрожував Ірану, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Керівництво Ірану в неділю попередило про регіональний конфлікт, якщо США нападуть на нього.