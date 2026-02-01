Без тривалою війни: Трамп розглядає варіанти швидких військових дій проти Ірану - WSJ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати варіанти швидких військових дій проти Ірану. Мета – рішучий удар без втягування США у тривалу війну на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді опрацювати варіанти швидких військових дій проти Ірану, які мали б рішучий характер, але не втягнули Сполучені Штати у тривалу війну на Близькому Сході. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє УНН.
Деталі
Видання зазначає, що американські військові зібрали на Близькому Сході потужні сили, що знаходяться "в зоні дії" Ірану. Тепер глава Білого дому має вирішити, як їх використати.
Трамп попросив помічників про швидкі та рішучі варіанти атаки, які не ризикують довгостроковою війною на Близькому Сході. Ідеальним варіантом був би той, який би вдарив по режиму настільки сильно, що у нього не залишиться іншого вибору, окрім як погодитися на ядерні вимоги США та звільнити політичних дисидентів
За їхніми словами, нині ведуться дискусії щодо жорсткої бомбардувальної кампанії, яка може повалити уряд Ірану. Водночас розглядається менш радикальний підхід: точкові удари по "символічних" цілях режиму, що "дасть простір для посилення атак, якщо Іран не погодиться на угоду, яка сподобається Трампу".
Нагадаємо
Міністерство фінансів США 30 січня запровадило новий пакет санкцій проти високопосадовців іранського режиму та фінансових мереж, залучених до кривавого придушення протестів і відмивання грошей.
Супутникові знімки зафіксували приховану активність на ядерних об'єктах Ірану31.01.26, 17:39 • 3706 переглядiв