Супутникові знімки зафіксували приховану активність на ядерних об'єктах Ірану
Київ • УНН
Супутникові знімки зафіксували відновлення активності на ядерних об'єктах Ірану в Натанзі та Ісфагані у січні 2026 року. Тегеран зводить нові захисні споруди, щоб приховати наслідки минулорічних авіаударів США та Ізраїлю.
Нові супутникові знімки від компанії Planet Labs PBC продемонстрували відновлення активності на двох ключових ядерних об'єктах Ірану – в Натанзі та Ісфагані. Аналіз кадрів, зроблених у січні 2026 року, вказує на те, що Тегеран намагається приховати наслідки минулорічних авіаударів США та Ізраїлю, зводячи нові захисні споруди та обмежуючи можливості для міжнародного моніторингу. Про це повідомляє Associated Press,, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням AP, на заводі зі збагачення урану в Натанзі над зруйнованими цехами з'явилися нові дахи. Аналогічні конструкції завершили будувати і на ядерному центрі в Ісфагані на початку січня. На думку експертів, ці заходи спрямовані не на повну реконструкцію об'єктів, а на створення укриттів, які блокують супутниковий огляд земної поверхні.
Це дозволяє іранським фахівцям проводити інвентаризацію залишків обладнання та високозбагаченого урану без ризику бути поміченими зовнішнім спостереженням.
Ці покрівлі, ймовірно, є частиною операції з вилучення вцілілих активів або уламків, при цьому Іран хоче приховати, що саме він звідти вивозить
Укріплення підземних об'єктів та дипломатичний тиск
Окрім маскування наземних руйнувань, супутники зафіксували розширення робіт поблизу гори Пікакс (Кух-е Коланг Газ Ла), де Іран будує новий глибокий підземний ядерний об'єкт.
Також в Ісфагані помічено роботи з укріплення тунелів та блокування деяких входів ґрунтом, що розцінюється як підготовка до потенційних нових атак. Така активність відбувається на тлі ультиматумів Дональда Трампа, який вимагає від Тегерана негайного укладення нової ядерної угоди, погрожуючи ще масштабнішими ударами.
Водночас МАГАТЕ продовжує наголошувати на неможливості повноцінного контролю за іранською програмою, оскільки Тегеран і надалі відмовляє інспекторам у доступі до постраждалих об'єктів. Відсутність прозорості та швидке укріплення військово-ядерної інфраструктури створюють передумови для подальшої ескалації в регіоні на початку 2026 року.
