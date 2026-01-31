Супутникові знімки зафіксували приховану активність на ядерних об'єктах Ірану

$42.850.00
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 1608 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 2470 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 1548 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 8288 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 15578 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 16338 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 15786 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 21531 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
31 січня, 09:29 • 11492 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
Втрати окупантів: російські війська недорахувалися 880 солдатів та майже 700 БпЛА за добу31 січня, 05:42 • 4388 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 23529 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 16629 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 12319 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 10992 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 21522 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 51522 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'яPhoto30 січня, 16:26 • 33756 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 38429 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 41654 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 11065 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 16737 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 20222 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 19418 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'юPhoto30 січня, 17:25 • 19420 перегляди
Супутникові знімки зафіксували приховану активність на ядерних об'єктах Ірану

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Супутникові знімки зафіксували відновлення активності на ядерних об'єктах Ірану в Натанзі та Ісфагані у січні 2026 року. Тегеран зводить нові захисні споруди, щоб приховати наслідки минулорічних авіаударів США та Ізраїлю.

Супутникові знімки зафіксували приховану активність на ядерних об'єктах Ірану

Нові супутникові знімки від компанії Planet Labs PBC продемонстрували відновлення активності на двох ключових ядерних об'єктах Ірану – в Натанзі та Ісфагані. Аналіз кадрів, зроблених у січні 2026 року, вказує на те, що Тегеран намагається приховати наслідки минулорічних авіаударів США та Ізраїлю, зводячи нові захисні споруди та обмежуючи можливості для міжнародного моніторингу. Про це повідомляє Associated Press,, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням AP, на заводі зі збагачення урану в Натанзі над зруйнованими цехами з'явилися нові дахи. Аналогічні конструкції завершили будувати і на ядерному центрі в Ісфагані на початку січня. На думку експертів, ці заходи спрямовані не на повну реконструкцію об'єктів, а на створення укриттів, які блокують супутниковий огляд земної поверхні.

Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції31.01.26, 13:24 • 4082 перегляди

Це дозволяє іранським фахівцям проводити інвентаризацію залишків обладнання та високозбагаченого урану без ризику бути поміченими зовнішнім спостереженням.

Ці покрівлі, ймовірно, є частиною операції з вилучення вцілілих активів або уламків, при цьому Іран хоче приховати, що саме він звідти вивозить

– зазначає Сара Беркхард з Інституту науки та міжнародної безпеки.

Укріплення підземних об'єктів та дипломатичний тиск

Окрім маскування наземних руйнувань, супутники зафіксували розширення робіт поблизу гори Пікакс (Кух-е Коланг Газ Ла), де Іран будує новий глибокий підземний ядерний об'єкт.

Іран відкинув погрози Трампа та заявив про готовність відповісти на дії США29.01.26, 09:50 • 3764 перегляди

Також в Ісфагані помічено роботи з укріплення тунелів та блокування деяких входів ґрунтом, що розцінюється як підготовка до потенційних нових атак. Така активність відбувається на тлі ультиматумів Дональда Трампа, який вимагає від Тегерана негайного укладення нової ядерної угоди, погрожуючи ще масштабнішими ударами.

Водночас МАГАТЕ продовжує наголошувати на неможливості повноцінного контролю за іранською програмою, оскільки Тегеран і надалі відмовляє інспекторам у доступі до постраждалих об'єктів. Відсутність прозорості та швидке укріплення військово-ядерної інфраструктури створюють передумови для подальшої ескалації в регіоні на початку 2026 року.

Трамп підтвердив плани щодо прямих переговорів з Іраном задля уникнення війни30.01.26, 07:23 • 4942 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Сутички
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран