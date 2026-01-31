$42.850.00
15:43 • 80 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 1198 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 1754 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 2584 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 1630 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 8392 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 15690 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 16438 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 15876 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 21703 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Графики отключений электроэнергии
Спутниковые снимки зафиксировали скрытую активность на ядерных объектах Ирана

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Спутниковые снимки зафиксировали возобновление активности на ядерных объектах Ирана в Натанзе и Исфахане в январе 2026 года. Тегеран возводит новые защитные сооружения, чтобы скрыть последствия прошлогодних авиаударов США и Израиля.

Спутниковые снимки зафиксировали скрытую активность на ядерных объектах Ирана

Новые спутниковые снимки от компании Planet Labs PBC продемонстрировали возобновление активности на двух ключевых ядерных объектах Ирана – в Натанзе и Исфахане. Анализ кадров, сделанных в январе 2026 года, указывает на то, что Тегеран пытается скрыть последствия прошлогодних авиаударов США и Израиля, возводя новые защитные сооружения и ограничивая возможности для международного мониторинга. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению AP, на заводе по обогащению урана в Натанзе над разрушенными цехами появились новые крыши. Аналогичные конструкции завершили строить и на ядерном центре в Исфахане в начале января. По мнению экспертов, эти меры направлены не на полную реконструкцию объектов, а на создание укрытий, которые блокируют спутниковый обзор земной поверхности.

Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31.01.26, 13:24 • 4126 просмотров

Это позволяет иранским специалистам проводить инвентаризацию остатков оборудования и высокообогащенного урана без риска быть замеченными внешним наблюдением.

Эти кровли, вероятно, являются частью операции по извлечению уцелевших активов или обломков, при этом Иран хочет скрыть, что именно он оттуда вывозит

– отмечает Сара Беркхард из Института науки и международной безопасности.

Укрепление подземных объектов и дипломатическое давление

Помимо маскировки наземных разрушений, спутники зафиксировали расширение работ вблизи горы Пикакс (Кух-э Коланг Газ Ла), где Иран строит новый глубокий подземный ядерный объект.

Иран отверг угрозы Трампа и заявил о готовности ответить на действия США29.01.26, 09:50 • 3764 просмотра

Также в Исфахане замечены работы по укреплению тоннелей и блокированию некоторых входов грунтом, что расценивается как подготовка к потенциальным новым атакам. Такая активность происходит на фоне ультиматумов Дональда Трампа, который требует от Тегерана немедленного заключения нового ядерного соглашения, угрожая еще более масштабными ударами.

В то же время МАГАТЭ продолжает подчеркивать невозможность полноценного контроля за иранской программой, поскольку Тегеран и в дальнейшем отказывает инспекторам в доступе к пострадавшим объектам. Отсутствие прозрачности и быстрое укрепление военно-ядерной инфраструктуры создают предпосылки для дальнейшей эскалации в регионе в начале 2026 года.

Трамп подтвердил планы прямых переговоров с Ираном во избежание войны30.01.26, 07:23 • 4942 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран