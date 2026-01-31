Спутниковые снимки зафиксировали скрытую активность на ядерных объектах Ирана
Киев • УНН
Спутниковые снимки зафиксировали возобновление активности на ядерных объектах Ирана в Натанзе и Исфахане в январе 2026 года. Тегеран возводит новые защитные сооружения, чтобы скрыть последствия прошлогодних авиаударов США и Израиля.
Новые спутниковые снимки от компании Planet Labs PBC продемонстрировали возобновление активности на двух ключевых ядерных объектах Ирана – в Натанзе и Исфахане. Анализ кадров, сделанных в январе 2026 года, указывает на то, что Тегеран пытается скрыть последствия прошлогодних авиаударов США и Израиля, возводя новые защитные сооружения и ограничивая возможности для международного мониторинга. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению AP, на заводе по обогащению урана в Натанзе над разрушенными цехами появились новые крыши. Аналогичные конструкции завершили строить и на ядерном центре в Исфахане в начале января. По мнению экспертов, эти меры направлены не на полную реконструкцию объектов, а на создание укрытий, которые блокируют спутниковый обзор земной поверхности.
Это позволяет иранским специалистам проводить инвентаризацию остатков оборудования и высокообогащенного урана без риска быть замеченными внешним наблюдением.
Эти кровли, вероятно, являются частью операции по извлечению уцелевших активов или обломков, при этом Иран хочет скрыть, что именно он оттуда вывозит
Укрепление подземных объектов и дипломатическое давление
Помимо маскировки наземных разрушений, спутники зафиксировали расширение работ вблизи горы Пикакс (Кух-э Коланг Газ Ла), где Иран строит новый глубокий подземный ядерный объект.
Также в Исфахане замечены работы по укреплению тоннелей и блокированию некоторых входов грунтом, что расценивается как подготовка к потенциальным новым атакам. Такая активность происходит на фоне ультиматумов Дональда Трампа, который требует от Тегерана немедленного заключения нового ядерного соглашения, угрожая еще более масштабными ударами.
В то же время МАГАТЭ продолжает подчеркивать невозможность полноценного контроля за иранской программой, поскольку Тегеран и в дальнейшем отказывает инспекторам в доступе к пострадавшим объектам. Отсутствие прозрачности и быстрое укрепление военно-ядерной инфраструктуры создают предпосылки для дальнейшей эскалации в регионе в начале 2026 года.
