Іран відкинув погрози Трампа та заявив про готовність відповісти на дії США

Іран заявив, що його збройні сили готові негайно та рішуче відповісти на будь-яку агресію. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо можливого військового удару по Тегерану, передає УНН.

Деталі

За словами Арагчі, наразі, іранські збройні сили перебувають у повній бойовій готовності.

Наші хоробрі збройні сили готові - з пальцями на спусковому гачку - негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію проти нашої улюбленої землі, повітря та моря - йдеться у дописі.

Крім того, він нагадав про отриманий у минулому досвід.

Цінні уроки, отримані з 12-денної війни, дозволили нам реагувати ще сильніше, швидше та глибше - каже Арагчі.

Також посадовець наголосив на готовності до справедливої ядерної угоди та запевнив, що Тегеран не прагне мати ядерну зброю.

Водночас Іран завжди вітав взаємовигідну, справедливу та рівноправну ядерну угоду - на рівних умовах та вільну від примусу, погроз та залякування, - яка гарантує права Ірану на мирні ядерні технології та гарантує відсутність ядерної зброї. Такій зброї немає місця в наших розрахунках безпеки, і ми ніколи не прагнули її придбати - підкреслив Агарчі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав Іран до переговорів щодо ядерної угоди, попередивши про наслідки відмови. Тегеран заявив про повну бойову готовність і загрожує ударами у відповідь.