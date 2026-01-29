$42.770.19
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 11585 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 20736 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 21974 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 20053 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 18888 перегляди
В Україні створюють командування "малої" ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 19802 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
28 січня, 15:18 • 22208 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
28 січня, 14:57 • 14924 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26608 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
Іран відкинув погрози Трампа та заявив про готовність відповісти на дії США

Київ • УНН

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про повну бойову готовність збройних сил країни. Це сталося на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо можливого військового удару по Тегерану.

Іран відкинув погрози Трампа та заявив про готовність відповісти на дії США

Іран заявив, що його збройні сили готові негайно та рішуче відповісти на будь-яку агресію. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо можливого військового удару по Тегерану, передає УНН.

Деталі

За словами Арагчі, наразі, іранські збройні сили перебувають у повній бойовій готовності.

Наші хоробрі збройні сили готові - з пальцями на спусковому гачку - негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію проти нашої улюбленої землі, повітря та моря

 - йдеться у дописі.

Крім того, він нагадав про отриманий у минулому досвід.

Цінні уроки, отримані з 12-денної війни, дозволили нам реагувати ще сильніше, швидше та глибше

 - каже Арагчі.

Також посадовець наголосив на готовності до справедливої ядерної угоди та запевнив, що Тегеран не прагне мати ядерну зброю.

Водночас Іран завжди вітав взаємовигідну, справедливу та рівноправну ядерну угоду - на рівних умовах та вільну від примусу, погроз та залякування, - яка гарантує права Ірану на мирні ядерні технології та гарантує відсутність ядерної зброї. Такій зброї немає місця в наших розрахунках безпеки, і ми ніколи не прагнули її придбати

- підкреслив Агарчі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав Іран до переговорів щодо ядерної угоди, попередивши про наслідки відмови. Тегеран заявив про повну бойову готовність і загрожує ударами у відповідь.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран