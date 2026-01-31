$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 4696 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 7256 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 6826 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
10:00 • 10143 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 7328 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23056 перегляди
Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди" - Трамп
30 січня, 18:30 • 42125 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
30 січня, 18:21 • 45067 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 17:20 • 28845 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
The New York Times

США вдарили санкціями по "гаманцях" КВІР та організаторах розстрілів в Ірані

Київ • УНН

 • 304 перегляди

США запровадили масштабні санкції проти посадовців Ірану за розстріли мітингарів та за масові репресії у країні.

США вдарили санкціями по "гаманцях" КВІР та організаторах розстрілів в Ірані

Міністерство фінансів США 30 січня запровадило новий пакет санкцій проти високопосадовців іранського режиму та фінансових мереж, залучених до кривавого придушення протестів і відмивання грошей. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства, пише УНН.

Деталі

Під обмеження потрапили очільник МВС Ірану, командири Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та вперше – криптобіржі, що допомагали режиму обходити глобальні фінансові бар'єри.

Удар по силовиках: відповідальність за масові вбивства

Ключовою фігурою санкційного списку став міністр внутрішніх справ Ірану Ескандар Момені Калагарі, який безпосередньо керує правоохоронними силами, відповідальними за загибель тисяч мирних демонстрантів. Окрім нього, санкції накладено на командирів КВІР у Тегерані та провінціях Гілан, Хамадан і Керманшах, де зафіксовані найбільш жорстокі злочини: розстріли неозброєних людей бойовими набоями та вимагання викупу у родин за тіла загиблих.

Іран готовий повернутися до переговорів зі США, але заявив про "умови"30.01.26, 17:08 • 3368 переглядiв

Замість того, щоб будувати процвітаючий Іран, режим розтратив нафтові доходи на ядерну зброю, ракети та терор

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він підкреслив, що корумповані еліти намагаються переказувати вкрадені у народу кошти до іноземних банків, "як щури з корабля, що тоне", але Вашингтон рішуче перекриватиме ці канали.

Криптобіржі та "тіньовий банкір" режиму

Вперше під санкції США потрапили дві біржі цифрових активів – Zedcex та Zedxion, зареєстровані у Великій Британії. Ці платформи, за даними розвідки, обробили транзакцій на суму понад 94 мільярди доларів, значна частина яких пов'язана з гаманцями КВІР. Роботу цих мереж координував Бабак Мортеза Занджані – відомий інвестор-злочинець, якого іранський режим спеціально звільнив із ув'язнення для реалізації схем із відмивання грошей.

Окремо Білий дім підтвердив підтримку свободи інтернету в Ірані, полегшуючи доступ громадян до засобів зв'язку в обхід урядових блокувань.

Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції31.01.26, 13:24 • 968 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Міністерство фінансів США
Білий дім
Вашингтон
Тегеран
Велика Британія
Іран