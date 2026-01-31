США вдарили санкціями по "гаманцях" КВІР та організаторах розстрілів в Ірані
Київ • УНН
США запровадили масштабні санкції проти посадовців Ірану за розстріли мітингарів та за масові репресії у країні.
Міністерство фінансів США 30 січня запровадило новий пакет санкцій проти високопосадовців іранського режиму та фінансових мереж, залучених до кривавого придушення протестів і відмивання грошей. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства, пише УНН.
Деталі
Під обмеження потрапили очільник МВС Ірану, командири Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та вперше – криптобіржі, що допомагали режиму обходити глобальні фінансові бар'єри.
Удар по силовиках: відповідальність за масові вбивства
Ключовою фігурою санкційного списку став міністр внутрішніх справ Ірану Ескандар Момені Калагарі, який безпосередньо керує правоохоронними силами, відповідальними за загибель тисяч мирних демонстрантів. Окрім нього, санкції накладено на командирів КВІР у Тегерані та провінціях Гілан, Хамадан і Керманшах, де зафіксовані найбільш жорстокі злочини: розстріли неозброєних людей бойовими набоями та вимагання викупу у родин за тіла загиблих.
Замість того, щоб будувати процвітаючий Іран, режим розтратив нафтові доходи на ядерну зброю, ракети та терор
Він підкреслив, що корумповані еліти намагаються переказувати вкрадені у народу кошти до іноземних банків, "як щури з корабля, що тоне", але Вашингтон рішуче перекриватиме ці канали.
Криптобіржі та "тіньовий банкір" режиму
Вперше під санкції США потрапили дві біржі цифрових активів – Zedcex та Zedxion, зареєстровані у Великій Британії. Ці платформи, за даними розвідки, обробили транзакцій на суму понад 94 мільярди доларів, значна частина яких пов'язана з гаманцями КВІР. Роботу цих мереж координував Бабак Мортеза Занджані – відомий інвестор-злочинець, якого іранський режим спеціально звільнив із ув'язнення для реалізації схем із відмивання грошей.
Окремо Білий дім підтвердив підтримку свободи інтернету в Ірані, полегшуючи доступ громадян до засобів зв'язку в обхід урядових блокувань.
