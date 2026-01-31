$42.850.00
ukenru
11:48 • 908 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 4520 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 7098 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 6674 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 10044 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 7278 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23025 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 42099 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 45024 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28836 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
США ударили санкциями по «кошелькам» КСИР и организаторам расстрелов в Иране

Киев • УНН

 • 198 просмотра

США ввели масштабные санкции против должностных лиц Ирана за расстрелы митингующих и за массовые репрессии в стране.

США ударили санкциями по «кошелькам» КСИР и организаторам расстрелов в Иране

Министерство финансов США 30 января ввело новый пакет санкций против высокопоставленных чиновников иранского режима и финансовых сетей, вовлеченных в кровавое подавление протестов и отмывание денег. Об этом сообщается на официальном сайте министерства, пишет УНН.

Детали

Под ограничения попали глава МВД Ирана, командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и впервые – криптобиржи, помогавшие режиму обходить глобальные финансовые барьеры.

Удар по силовикам: ответственность за массовые убийства

Ключевой фигурой санкционного списка стал министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени Калагари, который непосредственно руководит правоохранительными силами, ответственными за гибель тысяч мирных демонстрантов. Кроме него, санкции наложены на командиров КСИР в Тегеране и провинциях Гилян, Хамадан и Керманшах, где зафиксированы наиболее жестокие преступления: расстрелы невооруженных людей боевыми патронами и вымогательство выкупа у семей за тела погибших.

Иран готов вернуться к переговорам с США, но заявил об "условиях"30.01.26, 17:08 • 3366 просмотров

Вместо того чтобы строить процветающий Иран, режим растратил нефтяные доходы на ядерное оружие, ракеты и террор

– заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он подчеркнул, что коррумпированные элиты пытаются перекачивать украденные у народа средства в иностранные банки, «как крысы с тонущего корабля», но Вашингтон решительно перекрывает эти каналы.

Криптобиржи и «теневой банкир» режима

Впервые под санкции США попали две биржи цифровых активов – Zedcex и Zedxion, зарегистрированные в Великобритании. Эти платформы, по данным разведки, обработали транзакций на сумму более 94 миллиардов долларов, значительная часть которых связана с кошельками КСИР. Работу этих сетей координировал Бабак Мортеза Занджани – известный инвестор-преступник, которого иранский режим специально освободил из заключения для реализации схем по отмыванию денег.

Отдельно Белый дом подтвердил поддержку свободы интернета в Иране, облегчая доступ граждан к средствам связи в обход правительственных блокировок.

Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31.01.26, 13:24 • 950 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Вашингтон
Тегеран
Великобритания
Иран