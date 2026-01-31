США ударили санкциями по «кошелькам» КСИР и организаторам расстрелов в Иране
Киев • УНН
США ввели масштабные санкции против должностных лиц Ирана за расстрелы митингующих и за массовые репрессии в стране.
Министерство финансов США 30 января ввело новый пакет санкций против высокопоставленных чиновников иранского режима и финансовых сетей, вовлеченных в кровавое подавление протестов и отмывание денег. Об этом сообщается на официальном сайте министерства, пишет УНН.
Детали
Под ограничения попали глава МВД Ирана, командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и впервые – криптобиржи, помогавшие режиму обходить глобальные финансовые барьеры.
Удар по силовикам: ответственность за массовые убийства
Ключевой фигурой санкционного списка стал министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени Калагари, который непосредственно руководит правоохранительными силами, ответственными за гибель тысяч мирных демонстрантов. Кроме него, санкции наложены на командиров КСИР в Тегеране и провинциях Гилян, Хамадан и Керманшах, где зафиксированы наиболее жестокие преступления: расстрелы невооруженных людей боевыми патронами и вымогательство выкупа у семей за тела погибших.
Вместо того чтобы строить процветающий Иран, режим растратил нефтяные доходы на ядерное оружие, ракеты и террор
Он подчеркнул, что коррумпированные элиты пытаются перекачивать украденные у народа средства в иностранные банки, «как крысы с тонущего корабля», но Вашингтон решительно перекрывает эти каналы.
Криптобиржи и «теневой банкир» режима
Впервые под санкции США попали две биржи цифровых активов – Zedcex и Zedxion, зарегистрированные в Великобритании. Эти платформы, по данным разведки, обработали транзакций на сумму более 94 миллиардов долларов, значительная часть которых связана с кошельками КСИР. Работу этих сетей координировал Бабак Мортеза Занджани – известный инвестор-преступник, которого иранский режим специально освободил из заключения для реализации схем по отмыванию денег.
Отдельно Белый дом подтвердил поддержку свободы интернета в Иране, облегчая доступ граждан к средствам связи в обход правительственных блокировок.
