Іран готовий повернутися до переговорів зі США, але заявив про "умови"

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 1042 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 5736 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 11005 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 13676 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 16587 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22148 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30040 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35451 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41742 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66460 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 45399 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 32978 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 18962 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 11983 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 10211 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 6456 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 8282 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 72571 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 57868 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 60116 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Донецька область
Одеська область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 4096 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 10303 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 12089 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 32545 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 32677 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

Іран готовий повернутися до переговорів зі США, але заявив про "умови"

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Іран готовий до переговорів зі США, але не планує зустрічей, доки не будуть виконані умови. Туреччина закликає до відновлення ядерних переговорів, побоюючись агресії США проти Ірану.

Іран готовий повернутися до переговорів зі США, але заявив про "умови"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова повернутися до переговорів зі США, водночас вказавши, що зустрічі з американськими офіційними особами не заплановані, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Виступаючи в Туреччині в п'ятницю, головний дипломат Ірану заявив, що процес має базуватися на "справедливості та законі", додавши, що Іран не відмовиться від дипломатії, попри зростаючий тиск.

"Ми ніколи не відмовимося від дипломатії", - сказав він, наголосивши, що діалог, а не конфронтація, залишається кращим підходом Ірану.

При цьому міністр закордонних справ Ірану заявив, що наразі немає жодних зустрічей чи запланованих контактів з американськими офіційними особами, наголосивши, що умови для переговорів ще не виконані.

Відповідаючи на запитання про можливу взаємодію з Вашингтоном, Аббас Арагчі сказав, що Іран розглядатиме переговори лише за наявності чітких та переконливих причин, які могли б прокласти шлях до діалогу між двома сторонами.

Він сказав, що Іран продовжить консультації зі своїми союзниками та партнерами, додавши, що Тегеран залишається обережно оптимістичним щодо пошуку нових рамок для переговорів у майбутньому.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, своєю чергою, на тій же пресконференції заявив, що його уряд сподівається, що Сполучені Штати не нападуть на Іран на тлі ескалації напруженості між Вашингтоном та Тегераном.

Він попередив, що агресія завдасть "великої шкоди" крихкому регіону.

Фідан заявив, що його країна виступає проти іноземного втручання в справи Ірану. Він сказав, що такі дії матимуть негативні наслідки для регіону.

Також, як повідомляється, він сказав, що Ізраїль намагається заохотити військові дії проти Ірану. "Ми бачимо, що Ізраїль намагається переконати США розпочати військовий напад на Іран… Ми сподіваємося, що адміністрація США діятиме зі здоровим глуздом і не дозволить цьому статися", – сказав Фідан.

Фідан закликав до відновлення ядерних переговорів між США та Іраном для вирішення ескалації напруженості в регіоні.

"Відновлення ядерних переговорів між Іраном та США є життєво важливим для зниження регіональної напруженості", – сказав Фідан.

Він сказав, що він оптимістично налаштований щодо знаходження рішень.

Фідан також заявив, що Туреччина продовжить розмови з американськими чиновниками щодо Ірану на тлі напруженості у відносинах з Тегераном. Він додав, що у четвер він розмовляв зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

Тим часом президент Ірану Масуд Пезешкян під час телефонної розмови з президентом ОАЕ, як повідомляють іранські державні ЗМІ, заявив, що Іран негайно та рішуче відреагує на "будь-яку агресію".

Під час розмови з шейхом Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном Пезешкян сказав, що Іран прагне діалогу, а не війни.

Пезешкян порушив питання "ворожих дій" США та Ізраїлю проти Ірану, включаючи тиск, санкції та торішню війну в червні, повідомляють іранські ЗМІ.

Президент Ірану Пезешкіан також провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, і, згідно із заявою офісу іранського президента, вказав, що дипломатія зі США залежить від припинення загрозливої ​​поведінки після масованого військового розгортання Вашингтоном у Перській затоці.

"Успіх будь-якої дипломатичної ініціативи залежить від доброї волі залучених сторін та відмови від войовничих та загрозливих дій у регіоні", – сказав Пезешкіан.

Трамп підтвердив плани щодо прямих переговорів з Іраном задля уникнення війни30.01.26, 07:23 • 4184 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Масуд Пезешкіян
Стів Віткофф
Ізраїль
Вашингтон
Тегеран
Реджеп Тайїп Ердоган
Хакан Фідан
Туреччина
Іран