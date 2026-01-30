Іран готовий повернутися до переговорів зі США, але заявив про "умови"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова повернутися до переговорів зі США, водночас вказавши, що зустрічі з американськими офіційними особами не заплановані, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Виступаючи в Туреччині в п'ятницю, головний дипломат Ірану заявив, що процес має базуватися на "справедливості та законі", додавши, що Іран не відмовиться від дипломатії, попри зростаючий тиск.

"Ми ніколи не відмовимося від дипломатії", - сказав він, наголосивши, що діалог, а не конфронтація, залишається кращим підходом Ірану.

При цьому міністр закордонних справ Ірану заявив, що наразі немає жодних зустрічей чи запланованих контактів з американськими офіційними особами, наголосивши, що умови для переговорів ще не виконані.

Відповідаючи на запитання про можливу взаємодію з Вашингтоном, Аббас Арагчі сказав, що Іран розглядатиме переговори лише за наявності чітких та переконливих причин, які могли б прокласти шлях до діалогу між двома сторонами.

Він сказав, що Іран продовжить консультації зі своїми союзниками та партнерами, додавши, що Тегеран залишається обережно оптимістичним щодо пошуку нових рамок для переговорів у майбутньому.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, своєю чергою, на тій же пресконференції заявив, що його уряд сподівається, що Сполучені Штати не нападуть на Іран на тлі ескалації напруженості між Вашингтоном та Тегераном.

Він попередив, що агресія завдасть "великої шкоди" крихкому регіону.

Фідан заявив, що його країна виступає проти іноземного втручання в справи Ірану. Він сказав, що такі дії матимуть негативні наслідки для регіону.

Також, як повідомляється, він сказав, що Ізраїль намагається заохотити військові дії проти Ірану. "Ми бачимо, що Ізраїль намагається переконати США розпочати військовий напад на Іран… Ми сподіваємося, що адміністрація США діятиме зі здоровим глуздом і не дозволить цьому статися", – сказав Фідан.

Фідан закликав до відновлення ядерних переговорів між США та Іраном для вирішення ескалації напруженості в регіоні.

"Відновлення ядерних переговорів між Іраном та США є життєво важливим для зниження регіональної напруженості", – сказав Фідан.

Він сказав, що він оптимістично налаштований щодо знаходження рішень.

Фідан також заявив, що Туреччина продовжить розмови з американськими чиновниками щодо Ірану на тлі напруженості у відносинах з Тегераном. Він додав, що у четвер він розмовляв зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом.

Тим часом президент Ірану Масуд Пезешкян під час телефонної розмови з президентом ОАЕ, як повідомляють іранські державні ЗМІ, заявив, що Іран негайно та рішуче відреагує на "будь-яку агресію".

Під час розмови з шейхом Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном Пезешкян сказав, що Іран прагне діалогу, а не війни.

Пезешкян порушив питання "ворожих дій" США та Ізраїлю проти Ірану, включаючи тиск, санкції та торішню війну в червні, повідомляють іранські ЗМІ.

Президент Ірану Пезешкіан також провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, і, згідно із заявою офісу іранського президента, вказав, що дипломатія зі США залежить від припинення загрозливої ​​поведінки після масованого військового розгортання Вашингтоном у Перській затоці.

"Успіх будь-якої дипломатичної ініціативи залежить від доброї волі залучених сторін та відмови від войовничих та загрозливих дій у регіоні", – сказав Пезешкіан.

