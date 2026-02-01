Без затяжной войны: Трамп рассматривает варианты быстрых военных действий против Ирана - WSJ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана. Цель – решительный удар без втягивания США в затяжную войну на Ближнем Востоке.
Детали
Издание отмечает, что американские военные собрали на Ближнем Востоке мощные силы, находящиеся "в зоне действия" Ирана. Теперь глава Белого дома должен решить, как их использовать.
Трамп попросил помощников о быстрых и решительных вариантах атаки, которые не рискуют долгосрочной войной на Ближнем Востоке. Идеальным вариантом был бы тот, который бы ударил по режиму настолько сильно, что у него не останется другого выбора, кроме как согласиться на ядерные требования США и освободить политических диссидентов
По их словам, сейчас ведутся дискуссии относительно жесткой бомбардировочной кампании, которая может свергнуть правительство Ирана. В то же время рассматривается менее радикальный подход: точечные удары по "символическим" целям режима, что "даст простор для усиления атак, если Иран не согласится на сделку, которая понравится Трампу".
Напомним
Министерство финансов США 30 января ввело новый пакет санкций против высокопоставленных чиновников иранского режима и финансовых сетей, вовлеченных в кровавое подавление протестов и отмывание денег.
