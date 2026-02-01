Без затяжной войны: Трамп рассматривает варианты быстрых военных действий против Ирана - WSJ

$42.850.00
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго31 января, 18:22
Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж31 января, 18:41
Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника ОрбанаPhoto31 января, 19:23
Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси31 января, 20:24
"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положениеPhoto22:33
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Илон Маск
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Иран
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Холм
SpaceX Starship

Без затяжной войны: Трамп рассматривает варианты быстрых военных действий против Ирана - WSJ

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана. Цель – решительный удар без втягивания США в затяжную войну на Ближнем Востоке.

Без затяжной войны: Трамп рассматривает варианты быстрых военных действий против Ирана - WSJ

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана, которые носили бы решительный характер, но не втянули бы Соединенные Штаты в длительную войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Детали

Издание отмечает, что американские военные собрали на Ближнем Востоке мощные силы, находящиеся "в зоне действия" Ирана. Теперь глава Белого дома должен решить, как их использовать.

Трамп попросил помощников о быстрых и решительных вариантах атаки, которые не рискуют долгосрочной войной на Ближнем Востоке. Идеальным вариантом был бы тот, который бы ударил по режиму настолько сильно, что у него не останется другого выбора, кроме как согласиться на ядерные требования США и освободить политических диссидентов

- цитирует СМИ неназванных высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

По их словам, сейчас ведутся дискуссии относительно жесткой бомбардировочной кампании, которая может свергнуть правительство Ирана. В то же время рассматривается менее радикальный подход: точечные удары по "символическим" целям режима, что "даст простор для усиления атак, если Иран не согласится на сделку, которая понравится Трампу".

Напомним

Министерство финансов США 30 января ввело новый пакет санкций против высокопоставленных чиновников иранского режима и финансовых сетей, вовлеченных в кровавое подавление протестов и отмывание денег.

Спутниковые снимки зафиксировали скрытую активность на ядерных объектах Ирана31.01.26, 17:39

Вадим Хлюдзинский

Ядерное оружие
Белый дом
Соединённые Штаты
Иран