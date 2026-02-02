Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС

$42.850.00
1 лютого, 12:49 • 8800 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 16558 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 35292 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 23517 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 32528 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 26218 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 43921 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 60322 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38639 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35961 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п’ятеро пасажирів пораненіVideo1 лютого, 13:23 • 7688 перегляди
Київ відновлює теплопостачання після аварії в енергосистемі: понад 2700 будинків вже з теплом1 лютого, 13:36 • 4350 перегляди
Доходи рф від енергоресурсів скоротяться до 22% бюджету у 2026 році - Bild1 лютого, 14:19 • 4740 перегляди
Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін - ЗМІ1 лютого, 16:00 • 5690 перегляди
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них1 лютого, 16:40 • 7280 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 59240 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 87221 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 64458 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 71102 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 72047 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 19285 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 29998 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 32576 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 35378 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 37127 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Bild

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність до війни, але висловив впевненість в укладенні угоди зі США. Він наголосив, що війна стане катастрофою для всіх, а американські бази будуть цілями.

Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС

Іран впевнений у можливості укладення угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми, але готовий до війни. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, війна не є неминучою і її можна уникнути. При цьому Тегеран розраховує на угоду, але якщо переговори проваляться, то Іран буде готовий до нової війни.

На жаль, ми втратили довіру до США як партнера по переговорах, але обмін повідомленнями через дружні країни регіону сприяє плідним переговорам зі США

- зазначив дипломат.

Він підкреслив, що війна "стала б катастрофою для всіх", при цьому американські бази були б ціллю для іранських військових.

"Давайте не будемо говорити про неможливі речі. ... Давайте не втратимо можливість укласти справедливу і рівноправну угоду, що гарантує відсутність ядерної зброї. Як я вже сказав, це досяжно навіть за короткий проміжок часу", - резюмував Арагчі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що США "сподіваються" укласти угоду з Іраном після того, як лідер країни попередив про регіональний конфлікт у разі нападу Вашингтона.

Іран визнав збройні сили ЄС "терористичними організаціями" у відповідь на рішення Брюсселя01.02.26, 11:13 • 6426 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Ядерна зброя
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки