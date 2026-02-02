Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність до війни, але висловив впевненість в укладенні угоди зі США. Він наголосив, що війна стане катастрофою для всіх, а американські бази будуть цілями.
Іран впевнений у можливості укладення угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми, але готовий до війни. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, війна не є неминучою і її можна уникнути. При цьому Тегеран розраховує на угоду, але якщо переговори проваляться, то Іран буде готовий до нової війни.
На жаль, ми втратили довіру до США як партнера по переговорах, але обмін повідомленнями через дружні країни регіону сприяє плідним переговорам зі США
Він підкреслив, що війна "стала б катастрофою для всіх", при цьому американські бази були б ціллю для іранських військових.
"Давайте не будемо говорити про неможливі речі. ... Давайте не втратимо можливість укласти справедливу і рівноправну угоду, що гарантує відсутність ядерної зброї. Як я вже сказав, це досяжно навіть за короткий проміжок часу", - резюмував Арагчі.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що США "сподіваються" укласти угоду з Іраном після того, як лідер країни попередив про регіональний конфлікт у разі нападу Вашингтона.
