Іран визнав збройні сили ЄС "терористичними організаціями" у відповідь на рішення Брюсселя
Київ • УНН
Іран офіційно оголосив збройні сили країн Європейського Союзу "терористичними угрупованнями". Це стало відповіддю на визнання ЄС Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією.
Іран офіційно оголосив збройні сили країн Європейського Союзу "терористичними угрупованням". Рішення стало відповіддю на крок ЄС щодо визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Про це повідомляє BILD, передає УНН.
Деталі
Іран офіційно оголосив збройні сили країн Європейського Союзу, включаючи Бундесвер, "терористичними угрупованнями". Про це заявив спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф. Заява стала прямою відповіддю на рішення ЄС визнати Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією
Європейський Союз ухвалив рішення щодо КВІР 29 лютого. У Брюсселі пояснили його жорстким і кривавим придушенням масових протестів в Ірані. Водночас у ЄС зазначили, що цей крок має переважно символічний характер, оскільки проти Корпусу вже діють масштабні санкції.
Галібаф звинуватив Європу в тому, що вона діє "на користь свого господаря - Америки". За даними іранського агентства ISNA, депутати парламенту в знак протесту прийшли на засідання в формі КВІР і скандували гасла "Смерть Америці" і "Смерть Ізраїлю". Корпус вартових Ісламської революції вважається елітною військовою силою Ірану і за впливом перевершує звичайну армію. За останні десятиліття він не тільки зміцнився у військовому плані, але і глибоко проник в економіку країни
Нагадаємо
Європейський Союз готується включити іранський Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних угруповань після зміни позиції Франції. Це рішення стане відповіддю на жорстоке придушення протестів в Ірані та призведе до заморожування активів організації.