Київ • УНН

 • 74 перегляди

Європейський Союз готується включити іранський КВІР до списку терористичних угруповань після зміни позиції Франції. Це рішення стане відповіддю на жорстоке придушення протестів в Ірані та призведе до заморожування активів організації.

ЄС готується визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією

Європейський Союз перебуває за крок до історичного рішення про включення іранського КВІР до списку терористичних угруповань після того, як Франція офіційно змінила свою позицію. Це рішення, яке раніше підтримали Німеччина та Італія, стане відповіддю на жорстоке придушення мирних протестів в Ірані, що призвело до тисяч жертв та масових арештів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Довгий час офіційний Париж вагався щодо цього кроку, намагаючись зберегти канали для діалогу, проте ескалація насильства з боку іранського режиму змусила уряд Еммануеля Макрона приєднатися до позиції США. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що дії іранської влади вимагають максимально суворої міжнародної реакції.

У ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти представників Ірану і росії: кого і за що вони торкнуться28.01.26, 18:06 • 2692 перегляди

Нестерпні придушення мирного повстання іранського народу не можуть залишитися без відповіді. Надзвичайна мужність, яку вони проявили перед обличчям сліпого насильства, розв’язаного проти них, не може бути марною

– наголосив Жан-Ноель Барро.

Очікується, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 29 січня це рішення буде політично схвалено, попри необхідність одностайного голосування всіх 27 країн-членів.

Наслідки для іранського режиму

Внесення КВІР до терористичного списку означатиме повне заморожування активів організації в Європі та заборону на будь-які фінансові операції з її структурами. Це завдасть потужного удару по економічній базі іранських силовиків, оскільки Корпус контролює значну частку тіньової економіки та стратегічних підприємств Ірану. Паралельно з цим ЄС готує новий пакет персональних санкцій проти чиновників, причетних до порушень прав людини.

До Ірану прямує величезна армада, час для Тегерану спливає - Трамп28.01.26, 14:45 • 3338 переглядiв

Степан Гафтко

