ЄС готується визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією

Європейський Союз перебуває за крок до історичного рішення про включення іранського КВІР до списку терористичних угруповань після того, як Франція офіційно змінила свою позицію. Це рішення, яке раніше підтримали Німеччина та Італія, стане відповіддю на жорстоке придушення мирних протестів в Ірані, що призвело до тисяч жертв та масових арештів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Довгий час офіційний Париж вагався щодо цього кроку, намагаючись зберегти канали для діалогу, проте ескалація насильства з боку іранського режиму змусила уряд Еммануеля Макрона приєднатися до позиції США. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що дії іранської влади вимагають максимально суворої міжнародної реакції.

Нестерпні придушення мирного повстання іранського народу не можуть залишитися без відповіді. Надзвичайна мужність, яку вони проявили перед обличчям сліпого насильства, розв’язаного проти них, не може бути марною – наголосив Жан-Ноель Барро.

Очікується, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 29 січня це рішення буде політично схвалено, попри необхідність одностайного голосування всіх 27 країн-членів.

Наслідки для іранського режиму

Внесення КВІР до терористичного списку означатиме повне заморожування активів організації в Європі та заборону на будь-які фінансові операції з її структурами. Це завдасть потужного удару по економічній базі іранських силовиків, оскільки Корпус контролює значну частку тіньової економіки та стратегічних підприємств Ірану. Паралельно з цим ЄС готує новий пакет персональних санкцій проти чиновників, причетних до порушень прав людини.

