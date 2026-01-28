До Ірану прямує величезна армада, час для Тегерану спливає - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що до Ірану прямує "величезна армада" американських кораблів на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн". Він додав, що "час для Тегерана спливає", повідомляє УНН з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

Деталі

Це більший флот, очолюваний великим авіаносцем "Авраам Лінкольн", ніж той, що був відправлений до Венесуели. Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, налаштований і здатний швидко виконати свою місію, за потреби - за допомогою швидкості та сили. Я сподіваюся, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів" і домовиться про справедливу та рівноправну угоду - без ядерної зброї - яка буде вигідною для всіх сторін. Час спливає, це справді дуже важливо - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Американський авіаносець USS Abraham Lincoln увійшов до вод у зоні відповідальності Центрального командування ЗС США (CENTCOM) в Індійському океані на тлі зростаючих загроз з боку Ірану.