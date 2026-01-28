$42.960.17
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 13153 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 18605 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 19282 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 20603 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 24885 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 42945 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 56587 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 42464 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 73652 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
До Ірану прямує величезна армада, час для Тегерану спливає - Трамп

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Американський президент заявив, що до Ірану прямує «величезна армада» американських кораблів на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн".

До Ірану прямує величезна армада, час для Тегерану спливає - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що до Ірану прямує "величезна армада" американських кораблів на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн". Він додав, що "час для Тегерана спливає", повідомляє УНН з посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social.

Деталі

Це більший флот, очолюваний великим авіаносцем "Авраам Лінкольн", ніж той, що був відправлений до Венесуели. Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, налаштований і здатний швидко виконати свою місію, за потреби - за допомогою швидкості та сили. Я сподіваюся, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів" і домовиться про справедливу та рівноправну угоду - без ядерної зброї - яка буде вигідною для всіх сторін. Час спливає, це справді дуже важливо

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Американський авіаносець USS Abraham Lincoln увійшов до вод у зоні відповідальності Центрального командування ЗС США (CENTCOM) в Індійському океані на тлі зростаючих загроз з боку Ірану.

Євген Устименко

Новини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран