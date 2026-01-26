$43.140.03
13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Графіки відключень електроенергії
Ударна група авіаносця США USS Abraham Lincoln здійснила переміщення на тлі загрози з боку Ірану - Fox News

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Американський авіаносець USS Abraham Lincoln увійшов до вод Центрального командування ЗС США в Індійському океані. Це сталося на тлі зростаючих загроз з боку Ірану, який, за повідомленнями, може готуватися до військових дій.

Ударна група авіаносця США USS Abraham Lincoln здійснила переміщення на тлі загрози з боку Ірану - Fox News

Американський авіаносець USS Abraham Lincoln увійшов до вод у зоні відповідальності Центрального командування ЗС США (CENTCOM) в Індійському океані на тлі зростаючих загроз з боку Ірану, з посиланням на високопосадовця США у понеділок повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

У повідомленнях йдеться, що іранський аятола Алі Хаменеї перемістився під землю, що свідчить про те, що країна може готуватися до військових дій, пише видання. 

Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26.01.26, 03:58 • 22125 переглядiв

Провідний американський експерт з безпілотників заявив Fox News у неділю, що рої безпілотників Ірану становитимуть реальну та серйозну загрозу для Lincoln та його ударної групи.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що "Lincoln ще не готовий до будь-яких можливих майбутніх ударів по Ірану".

Кемерон Челл, генеральний директор і співзасновник Draganfly, заявив Fox News, що Іран створив "ефективну асиметричну загрозу проти високотехнологічних військових систем" своїм флотом безпілотних літальних апаратів, поєднуючи "недорогі боєголовки з недорогими платформами доставки".

Челл сказав, що Іран може запускати велику кількість відносно простих безпілотників безпосередньо на військово-морські судна, створюючи масовані атаки, які можуть подолати традиційну оборону.

"Якщо сотні будуть запущені за короткий проміжок часу, деякі майже напевно проб'ються крізь", – сказав Челл.

"Сучасні оборонні системи спочатку не були розроблені для протидії такому типу масованої атаки. Для надводних суден США, що діють поблизу Ірану, військові кораблі є головними цілями", – додав він.

Американські чиновники стверджують, що Вашингтон посилює свою військову позицію у відповідь на зростання нестабільності всередині Ірану, посилюючи свою присутність у повітрі, на суші та на морі, уважно стежачи за розвитком подій у Сирії.

Ескадрилья винищувачів F-15 розгорнута в регіоні, а також прибули літаки C-17 з важким обладнанням.

Челл зазначив, що американські та союзні військові швидко розвивають оборону, але невизначеність щодо нових спроможностей авіаносних груп USS Abraham Lincoln для реагування на велику кількість іранських безпілотників, що летять у групі, залишається. Він наголосив, що іранський парк безпілотників викликає занепокоєння.

"Ці безпілотники дають Ірану дуже надійний спосіб загрожувати надводним суднам, – сказав він. - Американські активи в регіоні великі, повільно рухаються та легко ідентифікуються на радарі, що робить їх ціллю".

"Сила Ірану полягає в цих недорогих, масових системах безпілотників, зокрема, в ударних безпілотниках, призначених для польоту на ціль та детонації", - сказав він.

Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25.01.26, 09:39 • 10548 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Сутички
F-15 Eagle
Алі Хаменеї
Fox News
Центральне Командування Збройних сил США
Сирія
Іран