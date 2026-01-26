Ударная группа авианосца США USS Abraham Lincoln совершила перемещение на фоне угрозы со стороны Ирана - Fox News

Американский авианосец USS Abraham Lincoln вошел в воды в зоне ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Индийском океане на фоне растущих угроз со стороны Ирана, со ссылкой на высокопоставленного чиновника США в понедельник сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

В сообщениях говорится, что иранский аятолла Али Хаменеи переместился под землю, что свидетельствует о том, что страна может готовиться к военным действиям, пишет издание.

Ведущий американский эксперт по беспилотникам заявил Fox News в воскресенье, что рои беспилотников Ирана будут представлять реальную и серьезную угрозу для Lincoln и его ударной группы.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что "Lincoln еще не готов к любым возможным будущим ударам по Ирану".

Кэмерон Челл, генеральный директор и соучредитель Draganfly, заявил Fox News, что Иран создал "эффективную асимметричную угрозу против высокотехнологичных военных систем" своим флотом беспилотных летательных аппаратов, сочетая "недорогие боеголовки с недорогими платформами доставки".

Челл сказал, что Иран может запускать большое количество относительно простых беспилотников непосредственно на военно-морские суда, создавая массированные атаки, которые могут преодолеть традиционную оборону.

"Если сотни будут запущены за короткий промежуток времени, некоторые почти наверняка пробьются сквозь", – сказал Челл.

"Современные оборонительные системы изначально не были разработаны для противодействия такому типу массированной атаки. Для надводных судов США, действующих вблизи Ирана, военные корабли являются главными целями", – добавил он.

Американские чиновники утверждают, что Вашингтон усиливает свою военную позицию в ответ на рост нестабильности внутри Ирана, усиливая свое присутствие в воздухе, на суше и на море, внимательно следя за развитием событий в Сирии.

Эскадрилья истребителей F-15 развернута в регионе, а также прибыли самолеты C-17 с тяжелым оборудованием.

Челл отметил, что американские и союзные военные быстро развивают оборону, но неопределенность относительно новых возможностей авианосных групп USS Abraham Lincoln для реагирования на большое количество иранских беспилотников, летящих в группе, остается. Он подчеркнул, что иранский парк беспилотников вызывает беспокойство.

"Эти беспилотники дают Ирану очень надежный способ угрожать надводным судам, – сказал он. - Американские активы в регионе большие, медленно движутся и легко идентифицируются на радаре, что делает их целью".

"Сила Ирана заключается в этих недорогих, массовых системах беспилотников, в частности, в ударных беспилотниках, предназначенных для полета на цель и детонации", - сказал он.

