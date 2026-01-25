$43.170.00
24 января, 18:16 • 16013 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 32544 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 28744 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 38008 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 37097 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 47670 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44416 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35379 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29542 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 72629 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Графики отключений электроэнергии
Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур заявил о повышенной боевой готовности сил. Это происходит на фоне развертывания американских военных кораблей в регионе Ближнего Востока.

Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур заявил, что иранские силы находятся в повышенной боевой готовности, пока военные корабли США направляются на Ближний Восток. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Подробности

По информации издания, командующий КСИР Мохаммед Пакпур предупредил Соединенные Штаты о готовности иранских военизированных сил к действиям.

Комиссия Стражей Исламской революции и дорогой Иран готовы, как никогда ранее, держа палец на спусковом крючке, выполнять приказы и директивы Главнокомандующего

- заявил Пакпур.

Заявление прозвучало на фоне развертывания американских военных кораблей в регионе Ближнего Востока. В то же время США в течение последних недель усиливали давление на Иран "на фоне широкомасштабных антиправительственных протестов и жестоких репрессий правительства, в которых КСИР сыграл ключевую роль"

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабном развертывании военно-морских сил к берегам Ирана. Это развертывание происходит после смягчения риторики относительно ударов по Ирану.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран