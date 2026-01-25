Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур заявил, что иранские силы находятся в повышенной боевой готовности, пока военные корабли США направляются на Ближний Восток. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Подробности

По информации издания, командующий КСИР Мохаммед Пакпур предупредил Соединенные Штаты о готовности иранских военизированных сил к действиям.

Комиссия Стражей Исламской революции и дорогой Иран готовы, как никогда ранее, держа палец на спусковом крючке, выполнять приказы и директивы Главнокомандующего - заявил Пакпур.

Заявление прозвучало на фоне развертывания американских военных кораблей в регионе Ближнего Востока. В то же время США в течение последних недель усиливали давление на Иран "на фоне широкомасштабных антиправительственных протестов и жестоких репрессий правительства, в которых КСИР сыграл ключевую роль"

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабном развертывании военно-морских сил к берегам Ирана. Это развертывание происходит после смягчения риторики относительно ударов по Ирану.