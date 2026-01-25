Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур заявил о повышенной боевой готовности сил. Это происходит на фоне развертывания американских военных кораблей в регионе Ближнего Востока.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур заявил, что иранские силы находятся в повышенной боевой готовности, пока военные корабли США направляются на Ближний Восток. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
По информации издания, командующий КСИР Мохаммед Пакпур предупредил Соединенные Штаты о готовности иранских военизированных сил к действиям.
Комиссия Стражей Исламской революции и дорогой Иран готовы, как никогда ранее, держа палец на спусковом крючке, выполнять приказы и директивы Главнокомандующего
Заявление прозвучало на фоне развертывания американских военных кораблей в регионе Ближнего Востока. В то же время США в течение последних недель усиливали давление на Иран "на фоне широкомасштабных антиправительственных протестов и жестоких репрессий правительства, в которых КСИР сыграл ключевую роль"
Президент США Дональд Трамп заявил о масштабном развертывании военно-морских сил к берегам Ирана. Это развертывание происходит после смягчения риторики относительно ударов по Ирану.