Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 січня, 18:16 • 16055 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 32643 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 28802 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 38070 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 37122 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 47681 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44421 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35384 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29543 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 72660 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
89%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 9388 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 10197 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США25 січня, 00:41 • 14068 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС25 січня, 01:15 • 7048 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 10127 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 72660 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 86049 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 99772 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 93651 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 94654 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 15942 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 16434 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 33160 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 33709 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 46772 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Соціальна мережа

Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Мохаммед Пакпур заявив про підвищену бойову готовність сил. Це відбувається на тлі розгортання американських військових кораблів у регіоні Близького Сходу.

Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ

Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Мохаммед Пакпур заявив, що іранські сили перебувають у підвищеній бойовій готовності, поки військові кораблі США прямують до Близького Сходу. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, командувач КВІР Мохаммед Пакпур попередив Сполучені Штати про готовність іранських воєнізованих сил до дій.

Комісія Вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача

- заявив Пакпур.

Заява пролунала на тлі розгортання американських військових кораблів у регіоні Близького Сходу. Водночас США протягом останніх тижнів посилювали тиск на Іран "на тлі широкомасштабних антиурядових протестів та жорстоких репресій уряду, в яких КВІР відіграв ключову роль"

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабне розгортання військово-морських сил до берегів Ірану. Це розгортання відбувається після пом'якшення риторики щодо ударів по Ірану.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран