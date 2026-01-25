Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ

Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану Мохаммед Пакпур заявив, що іранські сили перебувають у підвищеній бойовій готовності, поки військові кораблі США прямують до Близького Сходу. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, командувач КВІР Мохаммед Пакпур попередив Сполучені Штати про готовність іранських воєнізованих сил до дій.

Комісія Вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача - заявив Пакпур.

Заява пролунала на тлі розгортання американських військових кораблів у регіоні Близького Сходу. Водночас США протягом останніх тижнів посилювали тиск на Іран "на тлі широкомасштабних антиурядових протестів та жорстоких репресій уряду, в яких КВІР відіграв ключову роль"

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про масштабне розгортання військово-морських сил до берегів Ірану. Це розгортання відбувається після пом'якшення риторики щодо ударів по Ірану.