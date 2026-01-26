Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был экстренно перемещен в защищенный подземный объект в Тегеране. Об этом сообщает The Jerusalem Post, информирует УНН.

Отмечается, что причиной стали предупреждения от силовых структур о высокой вероятности атаки со стороны Соединенных Штатов в ближайший период.

Сообщения о вероятности удара США против иранского режима возобновились после того, как (президент США Дональд) Трамп, казалось, отказался от этой идеи на прошлой неделе, когда заявил, что убийства во время подавления Ираном общенациональных протестов утихают, и что, по его мнению, масштабных казней не предвидится