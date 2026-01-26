Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был экстренно перемещен в защищенный подземный объект в Тегеране. Это произошло из-за предупреждения о высокой вероятности атаки со стороны США.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был экстренно перемещен в защищенный подземный объект в Тегеране. Об этом сообщает The Jerusalem Post, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что причиной стали предупреждения от силовых структур о высокой вероятности атаки со стороны Соединенных Штатов в ближайший период.
Сообщения о вероятности удара США против иранского режима возобновились после того, как (президент США Дональд) Трамп, казалось, отказался от этой идеи на прошлой неделе, когда заявил, что убийства во время подавления Ираном общенациональных протестов утихают, и что, по его мнению, масштабных казней не предвидится
Указывается, что с тех пор сообщения о насилии Ирана против протестующих продолжают поступать из страны, несмотря на постоянные сбои в интернете. В пятницу Министерство финансов США ввело новые санкции против страны в ответ на подавление демонстрантов.
Контекст
23 января президент США Дональд Трамп заявил о масштабном развертывании военно-морских сил к берегам Ирана. Это развертывание происходит после смягчения риторики относительно ударов по Ирану.
Впоследствии командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур заявил о повышенной боевой готовности сил. Это происходит на фоне развертывания американских военных кораблей в регионе Ближнего Востока.
На центральной площади Тегерана появился мурал с предупреждением о возмездии в случае военного удара США25.01.26, 20:18 • 4292 просмотра