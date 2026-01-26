Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ

$43.170.00
50.520.00
ukenru
25 января, 18:28 • 10564 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 17143 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 16591 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 15909 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 15412 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 15112 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14796 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15772 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26754 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45079 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
90%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Более 13 000 рейсов отменены в США из-за зимнего шторма25 января, 16:09 • 4338 просмотра
На центральной площади Тегерана появился мурал с предупреждением о возмездии в случае военного удара США25 января, 18:18 • 4274 просмотра
В ближайшее время Украина получит 200 генераторов: Зеленский встретился с литовскими волонтерами25 января, 18:58 • 3714 просмотра
Выехал на квадроцикле на встречную полосу: ГБР устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб нардеп Саламаха25 января, 19:26 • 4886 просмотра
Вражеский дрон попал в многоэтажку в Днепре на глазах у патрульныхVideo25 января, 19:49 • 7196 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 88476 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 102473 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 110673 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 104287 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 105097 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Гитанас Науседа
Саламаха Орест Игоревич
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Литва
Вильнюс
Польша
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 21159 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 21231 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 37676 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 38004 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 50997 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был экстренно перемещен в защищенный подземный объект в Тегеране. Это произошло из-за предупреждения о высокой вероятности атаки со стороны США.

Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был экстренно перемещен в защищенный подземный объект в Тегеране. Об этом сообщает The Jerusalem Post, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что причиной стали предупреждения от силовых структур о высокой вероятности атаки со стороны Соединенных Штатов в ближайший период.

Сообщения о вероятности удара США против иранского режима возобновились после того, как (президент США Дональд) Трамп, казалось, отказался от этой идеи на прошлой неделе, когда заявил, что убийства во время подавления Ираном общенациональных протестов утихают, и что, по его мнению, масштабных казней не предвидится

- пишет издание.

Указывается, что с тех пор сообщения о насилии Ирана против протестующих продолжают поступать из страны, несмотря на постоянные сбои в интернете. В пятницу Министерство финансов США ввело новые санкции против страны в ответ на подавление демонстрантов.

Контекст

23 января президент США Дональд Трамп заявил о масштабном развертывании военно-морских сил к берегам Ирана. Это развертывание происходит после смягчения риторики относительно ударов по Ирану.

Впоследствии командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур заявил о повышенной боевой готовности сил. Это происходит на фоне развертывания американских военных кораблей в регионе Ближнего Востока.

На центральной площади Тегерана появился мурал с предупреждением о возмездии в случае военного удара США25.01.26, 20:18 • 4292 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты