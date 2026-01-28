$42.960.17
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 13382 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 18810 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 19468 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 20756 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 25006 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 43116 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 56742 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42551 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 73852 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
К Ирану направляется огромная армада, время для Тегерана истекает - Трамп

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Американский президент заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» американских кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".

К Ирану направляется огромная армада, время для Тегерана истекает - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану направляется "огромная армада" американских кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Он добавил, что "время для Тегерана истекает", сообщает УНН со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Подробности

Это больший флот, возглавляемый большим авианосцем "Авраам Линкольн", чем тот, что был отправлен в Венесуэлу. Как и в случае с Венесуэлой, он готов, настроен и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости - с помощью скорости и силы. Я надеюсь, что Иран быстро "сядет за стол переговоров" и договорится о справедливом и равноправном соглашении - без ядерного оружия - которое будет выгодным для всех сторон. Время истекает, это действительно очень важно

- говорится в сообщении.

Напомним

Американский авианосец USS Abraham Lincoln вошел в воды в зоне ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Индийском океане на фоне растущих угроз со стороны Ирана.

Евгений Устименко

