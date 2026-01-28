К Ирану направляется огромная армада, время для Тегерана истекает - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану направляется "огромная армада" американских кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Он добавил, что "время для Тегерана истекает", сообщает УНН со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Подробности

Это больший флот, возглавляемый большим авианосцем "Авраам Линкольн", чем тот, что был отправлен в Венесуэлу. Как и в случае с Венесуэлой, он готов, настроен и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости - с помощью скорости и силы. Я надеюсь, что Иран быстро "сядет за стол переговоров" и договорится о справедливом и равноправном соглашении - без ядерного оружия - которое будет выгодным для всех сторон. Время истекает, это действительно очень важно - говорится в сообщении.

Напомним

Американский авианосец USS Abraham Lincoln вошел в воды в зоне ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Индийском океане на фоне растущих угроз со стороны Ирана.