ЕС готовится признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Европейский Союз находится в шаге от исторического решения о включении иранского КСИР в список террористических группировок после того, как Франция официально изменила свою позицию. Это решение, которое ранее поддержали Германия и Италия, станет ответом на жестокое подавление мирных протестов в Иране, что привело к тысячам жертв и массовым арестам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Долгое время официальный Париж колебался относительно этого шага, пытаясь сохранить каналы для диалога, однако эскалация насилия со стороны иранского режима заставила правительство Эммануэля Макрона присоединиться к позиции США. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что действия иранских властей требуют максимально строгой международной реакции.

Невыносимые подавления мирного восстания иранского народа не могут остаться без ответа. Чрезвычайное мужество, которое они проявили перед лицом слепого насилия, развязанного против них, не может быть напрасным – подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Ожидается, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 29 января это решение будет политически одобрено, несмотря на необходимость единогласного голосования всех 27 стран-членов.

Последствия для иранского режима

Внесение КСИР в террористический список будет означать полное замораживание активов организации в Европе и запрет на любые финансовые операции с ее структурами. Это нанесет мощный удар по экономической базе иранских силовиков, поскольку Корпус контролирует значительную долю теневой экономики и стратегических предприятий Ирана. Параллельно с этим ЕС готовит новый пакет персональных санкций против чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

