ЕС готовится признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 3742 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 12240 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 15573 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 14094 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 14044 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 16813 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 19070 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13955 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25263 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24422 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.7м/с
93%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Варшава опровергла российский фейк о перепродаже польских генераторов в Украине28 января, 17:50 • 3280 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 10615 просмотра
рф потеряла сразу два самолета - Су-30 и Су-3428 января, 20:56 • 4804 просмотра
Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28 января, 21:19 • 4974 просмотра
Демократы в Сенате США выдвинули ультиматум Трампу для предотвращения локдауна00:39 • 3574 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 36017 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 65055 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 91751 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 71083 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 89724 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Белый дом
Иран
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 10630 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 38601 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 37096 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 43735 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 46334 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Сухой Су-30

ЕС готовится признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Европейский Союз готовится включить иранский КСИР в список террористических группировок после изменения позиции Франции. Это решение станет ответом на жестокое подавление протестов в Иране и приведет к замораживанию активов организации.

ЕС готовится признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Европейский Союз находится в шаге от исторического решения о включении иранского КСИР в список террористических группировок после того, как Франция официально изменила свою позицию. Это решение, которое ранее поддержали Германия и Италия, станет ответом на жестокое подавление мирных протестов в Иране, что привело к тысячам жертв и массовым арестам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Долгое время официальный Париж колебался относительно этого шага, пытаясь сохранить каналы для диалога, однако эскалация насилия со стороны иранского режима заставила правительство Эммануэля Макрона присоединиться к позиции США. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что действия иранских властей требуют максимально строгой международной реакции.

В ЕС дали "зеленый свет" новым санкциям против представителей Ирана и россии: кого и за что они коснутся28.01.26, 18:06 • 2688 просмотров

Невыносимые подавления мирного восстания иранского народа не могут остаться без ответа. Чрезвычайное мужество, которое они проявили перед лицом слепого насилия, развязанного против них, не может быть напрасным

– подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Ожидается, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 29 января это решение будет политически одобрено, несмотря на необходимость единогласного голосования всех 27 стран-членов.

Последствия для иранского режима

Внесение КСИР в террористический список будет означать полное замораживание активов организации в Европе и запрет на любые финансовые операции с ее структурами. Это нанесет мощный удар по экономической базе иранских силовиков, поскольку Корпус контролирует значительную долю теневой экономики и стратегических предприятий Ирана. Параллельно с этим ЕС готовит новый пакет персональных санкций против чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

К Ирану направляется огромная армада, время для Тегерана истекает - Трамп28.01.26, 14:45 • 3332 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Reuters
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Брюссель
Франция
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Иран