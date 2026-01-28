У ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти представників Ірану і росії: кого і за що вони торкнуться

У Європейському Союзі дали "зелене світло" санкціям проти офіційного Тегерана за придушення акцій протесту в Ірані, внаслідок якого є загиблі. Про це повідомив у соцмережі "Х" журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Деталі

Посли Євросоюзу дали "зелене світло" санкціям проти Тегерана за різанину в Ірані. 15 осіб та 6 організацій. Окремо вони також запровадили санкції проти (4 осіб та 6 організацій) за участь Ірану у наданні допомоги росії у її війні проти України - йдеться в дописі.

Окремо в ЄС схвалили санкції проти шести російських пропагандистів, включаючи кореспондента вгтрк павла зарубіна і балетмейстера сергія полуніна, уродженця українського Херсона, який підтримав російську агресію.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО України зафіксував новий пік активності російських інформаційних операцій, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в Україні.