У ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти представників Ірану і росії: кого і за що вони торкнуться

15:19 • 2612 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 4534 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 4452 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 15427 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 18232 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 24246 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 28648 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 27450 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25312 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28129 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Популярнi новини
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 26830 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 52320 перегляди
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами10:45 • 13740 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 20154 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері12:30 • 5370 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 20276 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 52492 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 83181 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 63044 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 81179 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Київська область
Китай
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 33662 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 32396 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 39269 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 42044 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 47538 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

У ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти представників Ірану і росії: кого і за що вони торкнуться

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Посли ЄС погодили санкції проти 15 осіб та 6 організацій Ірану за придушення протестів. Також запроваджено санкції проти 4 осіб та 6 організацій за допомогу рф у війні проти України.

У ЄС дали "зелене світло" новим санкціям проти представників Ірану і росії: кого і за що вони торкнуться

У Європейському Союзі дали "зелене світло" санкціям проти офіційного Тегерана за придушення акцій протесту в Ірані, внаслідок якого є загиблі. Про це повідомив у соцмережі "Х" журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Деталі

Посли Євросоюзу дали "зелене світло" санкціям проти Тегерана за різанину в Ірані. 15 осіб та 6 організацій. Окремо вони також запровадили санкції проти (4 осіб та 6 організацій) за участь Ірану у наданні допомоги росії у її війні проти України

- йдеться в дописі.

Окремо в ЄС схвалили санкції проти шести російських пропагандистів, включаючи кореспондента вгтрк павла зарубіна і балетмейстера сергія полуніна, уродженця українського Херсона, який підтримав російську агресію.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО України зафіксував новий пік активності російських інформаційних операцій, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Електроенергія
Радіо Свобода
Рада національної безпеки і оборони України
Європейський Союз
Тегеран
Україна
Іран