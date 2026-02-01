Иран признал вооруженные силы ЕС "террористическими организациями" в ответ на решение Брюсселя

$42.850.00
51.240.00
ukenru
Эксклюзив
10:11 • 124 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
06:56 • 7770 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 25210 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 43598 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 32118 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 31199 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 25773 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16203 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13887 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7744 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
3м/с
73%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg1 февраля, 00:17 • 15195 просмотра
В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"1 февраля, 00:54 • 11568 просмотра
Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направленииVideo1 февраля, 01:31 • 9394 просмотра
ISW: каскадные отключения электроэнергии в Украине во время "перемирия" не являются значительной уступкой со стороны россии1 февраля, 02:39 • 6228 просмотра
В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человекаPhoto05:39 • 8342 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 44205 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 73359 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 52440 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 58196 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 60018 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Билл Гейтс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo06:27 • 3546 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 23590 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 26735 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 29869 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 30753 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Бильд
Шахед-136
Социальная сеть

Иран признал вооруженные силы ЕС "террористическими организациями" в ответ на решение Брюсселя

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Иран официально объявил вооруженные силы стран Европейского Союза "террористическими группировками". Это стало ответом на признание ЕС Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

Иран признал вооруженные силы ЕС "террористическими организациями" в ответ на решение Брюсселя

Иран официально объявил вооруженные силы стран Европейского Союза "террористическими группировками". Решение стало ответом на шаг ЕС по признанию Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Об этом сообщает BILD, передает УНН.

Детали

Иран официально объявил вооруженные силы стран Европейского Союза, включая Бундесвер, "террористическими группировками". Об этом заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Заявление стало прямым ответом на решение ЕС признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией

- говорится в сообщении.

Европейский Союз принял решение по КСИР 29 февраля. В Брюсселе объяснили его жестким и кровавым подавлением массовых протестов в Иране. В то же время в ЕС отметили, что этот шаг имеет преимущественно символический характер, поскольку против Корпуса уже действуют масштабные санкции.

Галибаф обвинил Европу в том, что она действует "в пользу своего хозяина - Америки". По данным иранского агентства ISNA, депутаты парламента в знак протеста пришли на заседание в форме КСИР и скандировали лозунги "Смерть Америке" и "Смерть Израилю". Корпус стражей Исламской революции считается элитной военной силой Ирана и по влиянию превосходит обычную армию. За последние десятилетия он не только укрепился в военном плане, но и глубоко проник в экономику страны

- отмечается в сообщении.

Напомним

Европейский Союз готовится включить иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических группировок после изменения позиции Франции. Это решение станет ответом на жестокое подавление протестов в Иране и приведет к замораживанию активов организации.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Израиль
Бильд
Европейский Союз
Брюссель
Франция
Соединённые Штаты
Иран