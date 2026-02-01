Иран признал вооруженные силы ЕС "террористическими организациями" в ответ на решение Брюсселя
Киев • УНН
Иран официально объявил вооруженные силы стран Европейского Союза "террористическими группировками". Это стало ответом на признание ЕС Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.
Детали
Иран официально объявил вооруженные силы стран Европейского Союза, включая Бундесвер, "террористическими группировками". Об этом заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Заявление стало прямым ответом на решение ЕС признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией
Европейский Союз принял решение по КСИР 29 февраля. В Брюсселе объяснили его жестким и кровавым подавлением массовых протестов в Иране. В то же время в ЕС отметили, что этот шаг имеет преимущественно символический характер, поскольку против Корпуса уже действуют масштабные санкции.
Галибаф обвинил Европу в том, что она действует "в пользу своего хозяина - Америки". По данным иранского агентства ISNA, депутаты парламента в знак протеста пришли на заседание в форме КСИР и скандировали лозунги "Смерть Америке" и "Смерть Израилю". Корпус стражей Исламской революции считается элитной военной силой Ирана и по влиянию превосходит обычную армию. За последние десятилетия он не только укрепился в военном плане, но и глубоко проник в экономику страны
Напомним
Европейский Союз готовится включить иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических группировок после изменения позиции Франции. Это решение станет ответом на жестокое подавление протестов в Иране и приведет к замораживанию активов организации.