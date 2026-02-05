Ціни на нафту знижуються на тлі підготовки до переговорів між США та Іраном в Омані

На світових енергетичних ринках спостерігається зниження цін на нафту після офіційного підтвердження Тегераном планів щодо проведення переговорів із Вашингтоном у п’ятницю, 6 лютого 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту West Texas Intermediate (WTI) скорегувалася до 64 доларів за барель після попереднього дводенного зростання. Еталонна марка Brent торгується на рівні близько 69 доларів за барель. Трейдери зазначають, що дипломатичні сигнали від адміністрації Дональда Трампа та готовність Ірану до діалогу частково нівелювали "геополітичну премію", яка раніше штовхала ціни вгору через загрози ударів по іранській нафтовій інфраструктурі.

Попри позитивні очікування, на ринку зберігається волатильність. Сторони мають суттєві розбіжності щодо формату та порядку денного зустрічі: США наполягають на обговоренні ширшого кола питань безпеки, тоді як Іран прагне обмежити переговори виключно ядерною програмою. Це створює невизначеність щодо того, чи вдасться досягти реального прориву вже на першому етапі переговорів.

Вплив запасів у США та українського фактору

Додатковим чинником впливу на ціни стали дані Управління енергетичної інформації США (EIA), які зафіксували падіння комерційних запасів сирої нафти на 3,5 мільйона барелів. Це скорочення виявилося меншим, ніж очікували аналітики, що також обмежило потенціал для подальшого зростання котирувань.

Тим часом ринок уважно стежить за ситуацією в Україні. Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру впливають на хід мирних ініціатив, та закликав президента США Дональда Трампа посилити військову допомогу. Оскільки росія залишається великим гравцем на нафтовому ринку, будь-яка ескалація або деескалація війни безпосередньо відбивається на вартості енергоносіїв у світі.

