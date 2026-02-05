$43.190.22
4 лютого, 21:10 • 7332 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 14644 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 13034 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 13536 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 15404 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16114 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13834 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13200 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19668 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26529 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Ціни на нафту знижуються на тлі підготовки до переговорів між США та Іраном в Омані

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Ціни на нафту знижуються після підтвердження Тегераном переговорів із Вашингтоном 6 лютого 2026 року. WTI скорегувалася до 64 доларів, Brent торгується близько 69 доларів за барель.

Ціни на нафту знижуються на тлі підготовки до переговорів між США та Іраном в Омані

На світових енергетичних ринках спостерігається зниження цін на нафту після офіційного підтвердження Тегераном планів щодо проведення переговорів із Вашингтоном у п’ятницю, 6 лютого 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту West Texas Intermediate (WTI) скорегувалася до 64 доларів за барель після попереднього дводенного зростання. Еталонна марка Brent торгується на рівні близько 69 доларів за барель. Трейдери зазначають, що дипломатичні сигнали від адміністрації Дональда Трампа та готовність Ірану до діалогу частково нівелювали "геополітичну премію", яка раніше штовхала ціни вгору через загрози ударів по іранській нафтовій інфраструктурі.

Попри позитивні очікування, на ринку зберігається волатильність. Сторони мають суттєві розбіжності щодо формату та порядку денного зустрічі: США наполягають на обговоренні ширшого кола питань безпеки, тоді як Іран прагне обмежити переговори виключно ядерною програмою. Це створює невизначеність щодо того, чи вдасться досягти реального прориву вже на першому етапі переговорів.

Вплив запасів у США та українського фактору

Додатковим чинником впливу на ціни стали дані Управління енергетичної інформації США (EIA), які зафіксували падіння комерційних запасів сирої нафти на 3,5 мільйона барелів. Це скорочення виявилося меншим, ніж очікували аналітики, що також обмежило потенціал для подальшого зростання котирувань.

У МЗС Ірану заявили, що переговори з США очікуються в Омані в п'ятницю04.02.26, 22:30 • 2230 переглядiв

Тим часом ринок уважно стежить за ситуацією в Україні. Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру впливають на хід мирних ініціатив, та закликав президента США Дональда Трампа посилити військову допомогу. Оскільки росія залишається великим гравцем на нафтовому ринку, будь-яка ескалація або деескалація війни безпосередньо відбивається на вартості енергоносіїв у світі. 

Нафтовий фонд WisdomTree зафіксував рекордний приплив капіталу на тлі напруженості з Іраном05.02.26, 01:50 • 2268 переглядiв

Степан Гафтко

