Нафтовий фонд WisdomTree зафіксував рекордний приплив капіталу на тлі напруженості з Іраном

Біржовий фонд нафти WTI компанії WisdomTree отримав найбільший щоденний приплив коштів із часів пандемії 2020 року. Інвестори вклали майже 200 мільйонів доларів у цей актив, що збільшило загальний капітал фонду на чверть – до 915 мільйонів доларів. Така активність ринку зумовлена різкими коливаннями цін на сировину через геополітичне протистояння США та Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня ф’ючерси на американську нафту продемонстрували найстрімкіше зростання з жовтня, підскочивши на 7%. Приводом для цього стали заяви президента США Дональда Трампа про можливість завдання військових ударів по іранських об’єктах.

Індії пропонують рекордні знижки на російську нафту, це перевіряє її реакцію на угоду з США - Bloomberg

Попри те, що на початку тижня напруженість дещо спала, подальші повідомлення про військові інциденти між Вашингтоном і Тегераном змусили трейдерів готуватися до нової хвилі ескалації та можливих перебоїв у постачанні палива.

Специфіка інвестування у фонд WisdomTree

Фонд WisdomTree відстежує ціну сирої нафти через забезпечені свопи, а не шляхом прямої купівлі ф’ючерсів. Така структура дозволяє інвесторам заробляти на зміні вартості ресурсу, приглушуючи при цьому прямий вплив на реальний ф’ючерсний ринок. Великі вливання коштів свідчать про те, що ринок сприймає поточне затишшя як тимчасове і закладає ризики відновлення бойових дій у ціну нафтопродуктів.

Нафта дорожчає на тлі інциденту в Аравійському морі та дефіциту запасів у США