21:10 • 3392 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17 • 8938 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 9398 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 10485 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 12942 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 14966 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13174 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 12896 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19385 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26209 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Нафтовий фонд WisdomTree зафіксував рекордний приплив капіталу на тлі напруженості з Іраном

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Біржовий фонд нафти WTI компанії WisdomTree отримав найбільший щоденний приплив коштів із часів пандемії 2020 року. Інвестори вклали майже 200 мільйонів доларів у цей актив, що збільшило загальний капітал фонду до 915 мільйонів доларів.

Нафтовий фонд WisdomTree зафіксував рекордний приплив капіталу на тлі напруженості з Іраном

Біржовий фонд нафти WTI компанії WisdomTree отримав найбільший щоденний приплив коштів із часів пандемії 2020 року. Інвестори вклали майже 200 мільйонів доларів у цей актив, що збільшило загальний капітал фонду на чверть – до 915 мільйонів доларів. Така активність ринку зумовлена різкими коливаннями цін на сировину через геополітичне протистояння США та Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня ф’ючерси на американську нафту продемонстрували найстрімкіше зростання з жовтня, підскочивши на 7%. Приводом для цього стали заяви президента США Дональда Трампа про можливість завдання військових ударів по іранських об’єктах.

Індії пропонують рекордні знижки на російську нафту, це перевіряє її реакцію на угоду з США - Bloomberg04.02.26, 15:37 • 2814 переглядiв

Попри те, що на початку тижня напруженість дещо спала, подальші повідомлення про військові інциденти між Вашингтоном і Тегераном змусили трейдерів готуватися до нової хвилі ескалації та можливих перебоїв у постачанні палива.

Специфіка інвестування у фонд WisdomTree

Фонд WisdomTree відстежує ціну сирої нафти через забезпечені свопи, а не шляхом прямої купівлі ф’ючерсів. Така структура дозволяє інвесторам заробляти на зміні вартості ресурсу, приглушуючи при цьому прямий вплив на реальний ф’ючерсний ринок. Великі вливання коштів свідчать про те, що ринок сприймає поточне затишшя як тимчасове і закладає ризики відновлення бойових дій у ціну нафтопродуктів. 

Нафта дорожчає на тлі інциденту в Аравійському морі та дефіциту запасів у США04.02.26, 06:00 • 4046 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Сутички
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран