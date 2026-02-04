Нафта дорожчає на тлі інциденту в Аравійському морі та дефіциту запасів у США

$42.970.16
50.910.12
ukenru
22:15 • 6886 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 12798 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 15004 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 16764 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 17968 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14128 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 22604 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 31019 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17090 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24870 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
0м/с
92%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американські військові збили іранський дрон, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі3 лютого, 18:07 • 4128 перегляди
Швеція та Данія оголосили про спільну закупівлю систем ППО Tridon для України - Reuters3 лютого, 18:19 • 3592 перегляди
“Волинь будеш пам'ятати вічно, бомж”: Мудрик вляпався в скандал та отримав черговий банPhotoVideo3 лютого, 18:48 • 3484 перегляди
Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників3 лютого, 21:10 • 3308 перегляди
"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty DaggerPhoto3 лютого, 21:21 • 3240 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 23622 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 25700 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 65035 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 74160 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 57034 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 10150 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 11277 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 14913 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 22053 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 33076 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
ChatGPT
Дипломатка

Нафта дорожчає на тлі інциденту в Аравійському морі та дефіциту запасів у США

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Світові ціни на нафту зростають через збитий американським винищувачем іранський дрон та рекордне скорочення запасів сирої нафти в США. Це викликає занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

Нафта дорожчає на тлі інциденту в Аравійському морі та дефіциту запасів у США

Світові ціни на енергоносії відновили зростання після нетривалого затишшя. Головними факторами тиску на ринок стали нове загострення у відносинах між Вашингтоном та Тегераном через збитий безпілотник, а також неочікувано різке скорочення комерційних запасів нафти у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 3 лютого, американський винищувач збив іранський дрон, який небезпечно наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. Попри цей інцидент, президент Дональд Трамп підтвердив намір продовжувати переговори з Тегераном, які заплановані на найближчу п'ятницю. Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт наголосила, що Вашингтон діяв у межах самооборони, але залишається відкритим до діалогу.

Китай нарощує імпорт російської нафти, Індія знижує до мінімуму за три роки - Bloomberg03.02.26, 16:47 • 3068 переглядiв

Ринки відреагували на ці події стрибком: ціна на нафту марки WTI піднялася до 64 доларів за барель, а Brent закріпилася вище 67 доларів. Трейдери занепокоєні, що будь-яка випадкова ескалація в регіоні, який забезпечує третину світового видобутку, може призвести до перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

Рекордне падіння запасів у США

Додатковим стимулом для зростання цін стали дані Американського інституту нафти (API). Згідно зі звітом, запаси сирої нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 11,1 мільйона барелів. Якщо ці цифри будуть підтверджені офіційним звітом Міненерго в середу, це стане найбільшим тижневим зниженням запасів з літа минулого року.

Ми бачимо поєднання геополітичного ризику та реального фізичного дефіциту на внутрішньому ринку США. Навіть на тлі загального надлишку пропозиції в світі, локальні чинники зараз домінують у ціноутворенні

– зазначають галузеві аналітики.

Попри нинішнє ралі, ситуація залишається нестабільною через коливання на ринках дорогоцінних металів, де золото та срібло також демонструють високу волатильність на початку лютого.

Світові ціни на нафту стабілізувалися після обвалу на тлі торговельної угоди США та Індії03.02.26, 06:21 • 5058 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Сутички
Золото
Brent
Білий дім
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки