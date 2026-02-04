Нафта дорожчає на тлі інциденту в Аравійському морі та дефіциту запасів у США

Світові ціни на енергоносії відновили зростання після нетривалого затишшя. Головними факторами тиску на ринок стали нове загострення у відносинах між Вашингтоном та Тегераном через збитий безпілотник, а також неочікувано різке скорочення комерційних запасів нафти у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок, 3 лютого, американський винищувач збив іранський дрон, який небезпечно наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. Попри цей інцидент, президент Дональд Трамп підтвердив намір продовжувати переговори з Тегераном, які заплановані на найближчу п'ятницю. Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт наголосила, що Вашингтон діяв у межах самооборони, але залишається відкритим до діалогу.

Ринки відреагували на ці події стрибком: ціна на нафту марки WTI піднялася до 64 доларів за барель, а Brent закріпилася вище 67 доларів. Трейдери занепокоєні, що будь-яка випадкова ескалація в регіоні, який забезпечує третину світового видобутку, може призвести до перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

Рекордне падіння запасів у США

Додатковим стимулом для зростання цін стали дані Американського інституту нафти (API). Згідно зі звітом, запаси сирої нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 11,1 мільйона барелів. Якщо ці цифри будуть підтверджені офіційним звітом Міненерго в середу, це стане найбільшим тижневим зниженням запасів з літа минулого року.

Ми бачимо поєднання геополітичного ризику та реального фізичного дефіциту на внутрішньому ринку США. Навіть на тлі загального надлишку пропозиції в світі, локальні чинники зараз домінують у ціноутворенні – зазначають галузеві аналітики.

Попри нинішнє ралі, ситуація залишається нестабільною через коливання на ринках дорогоцінних металів, де золото та срібло також демонструють високу волатильність на початку лютого.

