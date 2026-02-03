Китай нарощує імпорт російської нафти, Індія знижує до мінімуму за три роки - Bloomberg

Поставки російської нафти залишаються стабільними, попри посилення тиску на найважливішу для країни торгівлю нафтою. Китай знову став найбільшим покупцем московської нафти, на тлі того, як його закупівлі зростають, тоді як поставок в Індію падають до найнижчого рівня за понад три роки, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними відстеження суден, обсяги в середньому становили 3,27 мільйона барелів на день за чотири тижні до 1 лютого. Це трохи більше, ніж переглянутий показник за період до 25 січня, але приблизно на 600 000 барелів на день менше ніж піковий показник до Різдва.

Минулого місяця поставки російської нафти до індійських портів продовжували падати, знизившись приблизно до 1,12 млн барелів на добу з 1,2 млн у грудні, внаслідок чого січневий показник імпорту виявився найнижчим з листопада 2022 року. Індійські нафтопереробні заводи стали рятувальним колом для московських експортерів нафти, беручи на себе закупівлю барелів, які не приймали їхні європейські колеги. Падіння збіглося із забороною ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

Імпорт російської нафти до ЄС: у Єврокомісії нагадали Угорщині та Словаччині про важливий нюанс

Перешкоди для експортерів можуть невдовзі стати ще вищими, якщо Індія виконає угоду зі США, що потенційно поставить під загрозу фінансові ресурси кремля, пише видання. Згідно з інтерпретацією президента США Дональда Трампа, ця угода передбачає зниження Вашингтоном імпортних мит на індійські товари, а Нью-Делі, крім іншого, припинить закупівлю московської нафти. Прем'єр-міністр Індії не згадав російську нафту під час обговорення угоди, і нафтопереробні заводи вимагають роз'яснення уряду, зазначає видання.

Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США

Зниження постачання в Індію компенсується збільшенням обсягів постачання в Китай. Дані відстеження показують, що в січні в китайських портах відвантажили 1,65 мільйона барелів нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року та другий за величиною показник за місяць з моменту вторгнення рф до України у 2022 році.

Танкери, які останніми тижнями простоювали біля берегів Оману, здебільшого зникли. Більшість із них тепер попрямували до індійських портів після затримок до шести тижнів, а два пройшли через Малакську протоку до Китаю.

Тим часом обсяг російської нафти, що зберігається в морі, продовжує зростати, перевищуючи 140 мільйонів барелів третій тиждень поспіль. Швидке накопичення російської нафти в морі призвело до збільшення обсягів приблизно на 60 мільйонів барелів у період з кінця серпня до середини січня.

Після захоплення французьким флотом танкера Grinch жодних подальших дій проти "тіньового флоту" танкерів, які перевозять російську нафту, не було, зауважує видання. Один із двох танкерів, що розвернулися під час руху на південь уздовж норвезького узбережжя, відновив свій рейс після того, як його назва була змінена на TK Scorpio.

Окремо від цього, ЄС розглядає можливість скасування стелі ціни, у разі вищої за яку європейським компаніям заборонено надавати судна або послуги для перевезення російської нафти, на користь повної заборони, незалежно від ціни.

ЄС розглядає заміну обмеження цін на російську нафту повною забороною на морські послуги - Bloomberg

Цей крок зроблено після того, як рівень стелі знижено з 1 лютого до 44,10 доларів за барель, порівняно з 60 доларами за барель.

ЄС знизив стелю ціни на російську нафту

Відвантаження нафти

Згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 1 лютого 32 танкери завантажили 23,64 мільйона барелів російської нафти. Обсяг збільшився порівняно з 23,39 мільйонами барелів на 31 судні попереднього тижня.

У середньому за тиждень до 1 лютого обсяги поставок збільшилися до 3,38 млн барелів на добу, що приблизно на 40 000 барелів на добу більше, ніж на попередньому тижні.

Поставки нестабільні та залежать від погоди, ремонтних робіт, санкцій та термінів постачання.

Окремо протягом тижня з Новоросійська було відвантажено дві партії казахстанського нафтопродукту марки Kebco, а ще дві - з Усть-Луги.

Збільшення обсягів поставок минулого тижня було обумовлено зростанням поставок із Чорного моря та Тихого океану, що більш ніж компенсувало скорочення обсягів відвантаження у балтійських портах Приморськ та Усть-Луга, пише видання.

Вартість експорту

У середньому за чотири тижні валова вартість експорту москви за 28 днів до 1 лютого зросла до 985 мільйонів доларів на тиждень, збільшившись на 6% порівняно з періодом до 25 січня. Третє поспіль зростання середніх цін зумовлювалося посиленням напруженості на Близькому Сході, що призвело до зростання цін на російську нафту поряд зі світовими еталонними показниками, а також невеликим збільшенням потоків, що підвищило вартість поставок, пише видання.

Використовуючи цей показник, експортні ціни на російську нафту марки Urals із Балтійського моря зросли приблизно на 1,90 долара до 40,34 долара за барель, а ціни на нафту з Чорного моря також зросли приблизно на 1,90 долара за барель до 37,84 долара. Ціна на нафту марки Pacific ESPO збільшилась на 1,20 долара, становлячи в середньому 48,65 долара за барель. Ціни з постачанням до Індії зросли на 1,40 долара до 57,63 долара за барель, досягнувши найвищого рівня за вісім тижнів. Всі ціни вказані за даними Argus Media.

У середньому за тиждень вартість експорту за 7 днів до 1 лютого становила близько 1,09 млрд доларів, що на 90 млн доларів більше, ніж переглянутий показник за попередній тиждень. Невелике зростання потоків зумовлювалося підвищенням цін.

Поставки за пунктами призначення

Обсяги поставок російської нафти азійським покупцям, включаючи ті, які не вказують кінцевий пункт призначення, зросли до 3,04 млн барелів на добу за 28 днів до 1 лютого порівняно з переглянутим показником у 2,96 млн барелів за період до 25 січня.

Хоча обсяги російської нафти, що прямує до Китаю та Індії, різко скорочуються, обсяги поставок на судеах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, різко зросли, що згодом може змінити цю тенденцію. Танкери все частіше вказують проміжні пункти призначення, такі як Суец або Порт-Судан, поки не виявляться далеко за межами Аравійського моря, тоді як деякі ніколи не вказують кінцевий пункт призначення навіть після швартування для розвантаження.

Судна також проводять більше часу у морі, на тлі того, як кілька танкерів відхиляються від початкових пунктів призначення на західному узбережжі Індії чи Туреччині. Вони також затримуються в очікуванні розвантаження у китайських та індійських портах.

Обсяг перевезень танкерами, що прямують до китайських портів, за чотири тижні до 1 лютого становив 1,06 млн барелів на добу, що вище за переглянутий показник в 1,03 млн барелів на добу за період до 25 січня. Обсяг, призначений для Індії, знизився до 350 000 барелів на добу з переглянутого показника 400 000 барелів на добу за попередній період. Але еквівалент 1,63 млн барелів на добу перебуває на суднах, які ще не прибули до кінцевого пункту призначення.