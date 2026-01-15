ЄС знизив стелю ціни на російську нафту

$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 12337 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 16242 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 11562 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 13842 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 35301 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 33328 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 35263 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33430 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27353 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23007 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів15 січня, 01:23 • 5964 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 15256 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 12732 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 11340 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 8618 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 924 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 12338 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 16243 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 39997 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 52122 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 3062 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 34631 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 68860 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 60475 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 64700 перегляди
ЄС знизив стелю ціни на російську нафту

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Європейський Союз переглянув стелю ціни на російську нафту до 44,1 дол./барель, яка набуде чинності з 1 лютого 2026 року. Цей механізм передбачає перегляд ціни кожні шість місяців.

ЄС знизив стелю ціни на російську нафту

Європейський Союз переглянув стелю ціни на російську нафту до 44,1 дол./барель з 1 лютого 2026 року, повідомляється в Офіційному журналі ЄС, пише УНН.

Деталі

2 вересня 2022 року у G7 домовилися запровадити всеохопну заборону на послуги, що підтримують морське транспортування нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу, дозволяючи надання таких послуг лише за умови, що нафта та нафтопродукти купуються за ціною або нижче стелі ціни, встановленої коаліцією країн-учасниць, що складається з членів G7 та інших країн-учасниць ("Price Cap Coalition"). 6 жовтня 2022 року рішення доповнили, водночас ЄС запровадив виняток із заборони.

Рішення від 18 липня 2025 року, як пояснили у Єврокомісії, встановило нову ціну на нафту за барель, яка набула чинності 3 вересня 2025 року. Цей регламент також запровадив автоматичний та динамічний механізм перегляду стелі ціни на нафту. Згідно з цим механізмом, стеля ціни дорівнює середній ринковій ціні на російську сиру нафту мінус 15%.

Єврокомісія контролює ціни на російську нафту на основі цінових оцінок, наданих уповноваженими звітними агентствами. На основі цих даних Єврокомісія розраховує середню ринкову ціну на російську нафту протягом 22 тижнів, починаючи з 15 липня 2025 року, та протягом еквівалентного періоду 22 тижнів кожні шість місяців після цього, а також публікує повідомлення та ухвалює імплементаційні регламенти.

Однак, якщо нова розрахована ціна відрізняється на 5% або менше від застосовної стелі ціни, стеля ціни залишається незмінною.

Перше повідомлення про середню ринкову ціну було опубліковано 15 січня 2026 року та публікуватиметься кожні шість місяців після цього. Таким чином, ціна переглядається кожні шість місяців.

Стеля ціни у 100 доларів на премію для продуктів із нафти, таких як дизельне паливо та бензин, та 45 доларів на знижку для продуктів із нафти, таких як мазут, залишаються незмінними.

Канада приєдналася до зниження стелі ціни на російську нафту09.08.25, 13:06 • 5120 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейський Союз