ЄС знизив стелю ціни на російську нафту

Європейський Союз переглянув стелю ціни на російську нафту до 44,1 дол./барель з 1 лютого 2026 року, повідомляється в Офіційному журналі ЄС, пише УНН.

Деталі

2 вересня 2022 року у G7 домовилися запровадити всеохопну заборону на послуги, що підтримують морське транспортування нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу, дозволяючи надання таких послуг лише за умови, що нафта та нафтопродукти купуються за ціною або нижче стелі ціни, встановленої коаліцією країн-учасниць, що складається з членів G7 та інших країн-учасниць ("Price Cap Coalition"). 6 жовтня 2022 року рішення доповнили, водночас ЄС запровадив виняток із заборони.

Рішення від 18 липня 2025 року, як пояснили у Єврокомісії, встановило нову ціну на нафту за барель, яка набула чинності 3 вересня 2025 року. Цей регламент також запровадив автоматичний та динамічний механізм перегляду стелі ціни на нафту. Згідно з цим механізмом, стеля ціни дорівнює середній ринковій ціні на російську сиру нафту мінус 15%.

Єврокомісія контролює ціни на російську нафту на основі цінових оцінок, наданих уповноваженими звітними агентствами. На основі цих даних Єврокомісія розраховує середню ринкову ціну на російську нафту протягом 22 тижнів, починаючи з 15 липня 2025 року, та протягом еквівалентного періоду 22 тижнів кожні шість місяців після цього, а також публікує повідомлення та ухвалює імплементаційні регламенти.

Однак, якщо нова розрахована ціна відрізняється на 5% або менше від застосовної стелі ціни, стеля ціни залишається незмінною.

Перше повідомлення про середню ринкову ціну було опубліковано 15 січня 2026 року та публікуватиметься кожні шість місяців після цього. Таким чином, ціна переглядається кожні шість місяців.

Стеля ціни у 100 доларів на премію для продуктів із нафти, таких як дизельне паливо та бензин, та 45 доларів на знижку для продуктів із нафти, таких як мазут, залишаються незмінними.

