ЕС снизил потолок цены на российскую нефть

Европейский Союз пересмотрел потолок цен на российскую нефть до 44,1 долл./баррель с 1 февраля 2026 года, сообщается в Официальном журнале ЕС, пишет УНН.

Детали

2 сентября 2022 года G7 договорилась ввести всеобъемлющий запрет на услуги, поддерживающие морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, разрешая предоставление таких услуг только при условии, что нефть и нефтепродукты покупаются по цене или ниже потолка цены, установленной коалицией стран-участниц, состоящей из членов G7 и других стран-участниц ("Price Cap Coalition"). 6 октября 2022 года решение дополнили, при этом ЕС ввел исключение из запрета.

Решение от 18 июля 2025 года, как пояснили в Еврокомиссии, установило новую цену на нефть за баррель, которая вступила в силу 3 сентября 2025 года. Этот регламент также ввел автоматический и динамический механизм пересмотра потолка цены на нефть. Согласно этому механизму, потолок цены равен средней рыночной цене на российскую сырую нефть минус 15%.

Еврокомиссия контролирует цены на российскую нефть на основе ценовых оценок, предоставляемых уполномоченными отчетными агентствами. На основе этих данных Еврокомиссия рассчитывает среднюю рыночную цену на российскую нефть в течение 22 недель, начиная с 15 июля 2025 года, и в течение эквивалентного периода 22 недель каждые шесть месяцев после этого, а также публикует уведомления и принимает имплементационные регламенты.

Однако, если новая рассчитанная цена отличается на 5% или менее от применимого потолка цены, потолок цены остается неизменным.

Первое уведомление о средней рыночной цене было опубликовано 15 января 2026 года и будет публиковаться каждые шесть месяцев после этого. Таким образом, цена пересматривается каждые шесть месяцев.

Потолок цены в 100 долларов на премию для продуктов из нефти, таких как дизельное топливо и бензин, и 45 долларов на скидку для продуктов из нефти, таких как мазут, остаются неизменными.

Канада присоединилась к снижению потолка цены на российскую нефть