Эксклюзив
08:19 • 10793 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 13836 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 10282 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 12581 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 34167 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 32786 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 34665 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 33168 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27187 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22881 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 10799 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 13843 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 39140 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 51165 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 57383 просмотра
ЕС снизил потолок цены на российскую нефть

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Европейский Союз пересмотрел потолок цены на российскую нефть до 44,1 долл./баррель, который вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Этот механизм предусматривает пересмотр цены каждые шесть месяцев.

ЕС снизил потолок цены на российскую нефть

Европейский Союз пересмотрел потолок цен на российскую нефть до 44,1 долл./баррель с 1 февраля 2026 года, сообщается в Официальном журнале ЕС, пишет УНН.

Детали

2 сентября 2022 года G7 договорилась ввести всеобъемлющий запрет на услуги, поддерживающие морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, разрешая предоставление таких услуг только при условии, что нефть и нефтепродукты покупаются по цене или ниже потолка цены, установленной коалицией стран-участниц, состоящей из членов G7 и других стран-участниц ("Price Cap Coalition"). 6 октября 2022 года решение дополнили, при этом ЕС ввел исключение из запрета.

Решение от 18 июля 2025 года, как пояснили в Еврокомиссии, установило новую цену на нефть за баррель, которая вступила в силу 3 сентября 2025 года. Этот регламент также ввел автоматический и динамический механизм пересмотра потолка цены на нефть. Согласно этому механизму, потолок цены равен средней рыночной цене на российскую сырую нефть минус 15%.

Еврокомиссия контролирует цены на российскую нефть на основе ценовых оценок, предоставляемых уполномоченными отчетными агентствами. На основе этих данных Еврокомиссия рассчитывает среднюю рыночную цену на российскую нефть в течение 22 недель, начиная с 15 июля 2025 года, и в течение эквивалентного периода 22 недель каждые шесть месяцев после этого, а также публикует уведомления и принимает имплементационные регламенты.

Однако, если новая рассчитанная цена отличается на 5% или менее от применимого потолка цены, потолок цены остается неизменным.

Первое уведомление о средней рыночной цене было опубликовано 15 января 2026 года и будет публиковаться каждые шесть месяцев после этого. Таким образом, цена пересматривается каждые шесть месяцев.

Потолок цены в 100 долларов на премию для продуктов из нефти, таких как дизельное топливо и бензин, и 45 долларов на скидку для продуктов из нефти, таких как мазут, остаются неизменными.

Канада присоединилась к снижению потолка цены на российскую нефть09.08.25, 13:06 • 5120 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз