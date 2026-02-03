Китай наращивает импорт российской нефти, Индия снижает до минимума за три года - Bloomberg

Поставки российской нефти остаются стабильными, несмотря на усиление давления на важнейшую для страны торговлю нефтью. Китай снова стал крупнейшим покупателем московской нефти, на фоне того, как его закупки растут, тогда как поставки в Индию падают до самого низкого уровня за более чем три года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным отслеживания судов, объемы в среднем составляли 3,27 миллиона баррелей в день за четыре недели до 1 февраля. Это немного больше, чем пересмотренный показатель за период до 25 января, но примерно на 600 000 баррелей в день меньше, чем пиковый показатель до Рождества.

В прошлом месяце поставки российской нефти в индийские порты продолжали падать, снизившись примерно до 1,12 млн баррелей в сутки с 1,2 млн в декабре, в результате чего январский показатель импорта оказался самым низким с ноября 2022 года. Индийские нефтеперерабатывающие заводы стали спасательным кругом для московских экспортеров нефти, принимая на себя закупку баррелей, которые не принимали их европейские коллеги. Падение совпало с запретом ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Импорт российской нефти в ЕС: в Еврокомиссии напомнили Венгрии и Словакии о важном нюансе

Препятствия для экспортеров могут вскоре стать еще выше, если Индия выполнит соглашение с США, что потенциально поставит под угрозу финансовые ресурсы кремля, пишет издание. Согласно интерпретации президента США Дональда Трампа, это соглашение предусматривает снижение Вашингтоном импортных пошлин на индийские товары, а Нью-Дели, помимо прочего, прекратит закупку московской нефти. Премьер-министр Индии не упомянул российскую нефть во время обсуждения соглашения, и нефтеперерабатывающие заводы требуют разъяснения правительства, отмечает издание.

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть и увеличит закупки из США

Снижение поставок в Индию компенсируется увеличением объемов поставок в Китай. Данные отслеживания показывают, что в январе в китайских портах отгрузили 1,65 миллиона баррелей нефти в день. Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине показатель за месяц с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Танкеры, которые в последние недели простаивали у берегов Омана, в основном исчезли. Большинство из них теперь направились в индийские порты после задержек до шести недель, а два прошли через Малаккский пролив в Китай.

Тем временем объем российской нефти, хранящейся в море, продолжает расти, превышая 140 миллионов баррелей третью неделю подряд. Быстрое накопление российской нефти в море привело к увеличению объемов примерно на 60 миллионов баррелей в период с конца августа до середины января.

После захвата французским флотом танкера Grinch никаких дальнейших действий против "теневого флота" танкеров, перевозящих российскую нефть, не было, отмечает издание. Один из двух танкеров, развернувшихся при движении на юг вдоль норвежского побережья, возобновил свой рейс после того, как его название было изменено на TK Scorpio.

Отдельно от этого, ЕС рассматривает возможность отмены потолка цены, в случае превышения которой европейским компаниям запрещено предоставлять суда или услуги для перевозки российской нефти, в пользу полного запрета, независимо от цены.

ЕС рассматривает замену ограничения цен на российскую нефть полным запретом на морские услуги - Bloomberg

Этот шаг сделан после того, как уровень потолка снижен с 1 февраля до 44,10 долларов за баррель, по сравнению с 60 долларами за баррель.

ЕС снизил потолок цены на российскую нефть

Отгрузка нефти

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 1 февраля 32 танкера загрузили 23,64 миллиона баррелей российской нефти. Объем увеличился по сравнению с 23,39 миллионами баррелей на 31 судне на предыдущей неделе.

В среднем за неделю до 1 февраля объемы поставок увеличились до 3,38 млн баррелей в сутки, что примерно на 40 000 баррелей в сутки больше, чем на предыдущей неделе.

Поставки нестабильны и зависят от погоды, ремонтных работ, санкций и сроков поставки.

Отдельно в течение недели из Новороссийска было отгружено две партии казахстанского нефтепродукта марки Kebco, а еще две - из Усть-Луги.

Увеличение объемов поставок на прошлой неделе было обусловлено ростом поставок из Черного моря и Тихого океана, что более чем компенсировало сокращение объемов отгрузки в балтийских портах Приморск и Усть-Луга, пишет издание.

Стоимость экспорта

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта москвы за 28 дней до 1 февраля выросла до 985 миллионов долларов в неделю, увеличившись на 6% по сравнению с периодом до 25 января. Третий подряд рост средних цен обусловливался усилением напряженности на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на российскую нефть наряду с мировыми эталонными показателями, а также небольшим увеличением потоков, что повысило стоимость поставок, пишет издание.

Используя этот показатель, экспортные цены на российскую нефть марки Urals из Балтийского моря выросли примерно на 1,90 доллара до 40,34 доллара за баррель, а цены на нефть из Черного моря также выросли примерно на 1,90 доллара за баррель до 37,84 доллара. Цена на нефть марки Pacific ESPO увеличилась на 1,20 доллара, составляя в среднем 48,65 доллара за баррель. Цены с поставкой в Индию выросли на 1,40 доллара до 57,63 доллара за баррель, достигнув самого высокого уровня за восемь недель. Все цены указаны по данным Argus Media.

В среднем за неделю стоимость экспорта за 7 дней до 1 февраля составляла около 1,09 млрд долларов, что на 90 млн долларов больше, чем пересмотренный показатель за предыдущую неделю. Небольшой рост потоков обусловливался повышением цен.

Поставки по пунктам назначения

Объемы поставок российской нефти азиатским покупателям, включая те, которые не указывают конечный пункт назначения, выросли до 3,04 млн баррелей в сутки за 28 дней до 1 февраля по сравнению с пересмотренным показателем в 2,96 млн баррелей за период до 25 января.

Хотя объемы российской нефти, направляющейся в Китай и Индию, резко сокращаются, объемы поставок на судах, которые еще не указали конечный пункт назначения, резко выросли, что впоследствии может изменить эту тенденцию. Танкеры все чаще указывают промежуточные пункты назначения, такие как Суэц или Порт-Судан, пока не окажутся далеко за пределами Аравийского моря, тогда как некоторые никогда не указывают конечный пункт назначения даже после швартовки для разгрузки.

Суда также проводят больше времени в море, на фоне того, как несколько танкеров отклоняются от первоначальных пунктов назначения на западном побережье Индии или Турции. Они также задерживаются в ожидании разгрузки в китайских и индийских портах.

Объем перевозок танкерами, направляющимися в китайские порты, за четыре недели до 1 февраля составил 1,06 млн баррелей в сутки, что выше пересмотренного показателя в 1,03 млн баррелей в сутки за период до 25 января. Объем, предназначенный для Индии, снизился до 350 000 баррелей в сутки с пересмотренного показателя 400 000 баррелей в сутки за предыдущий период. Но эквивалент 1,63 млн баррелей в сутки находится на судах, которые еще не прибыли в конечный пункт назначения.