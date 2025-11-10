Импорт российской нефти в ЕС: в Еврокомиссии напомнили Венгрии и Словакии о важном нюансе
Киев • УНН
Европейский Союз ввел запрет на импорт российской нефти, сделав исключения для Венгрии и Словакии ради их энергетической безопасности. В Брюсселе хотят полностью отказаться от российских энергоносителей до конца 2027 года.
В рамках санкций против РФ Европейский Союз ввел запрет на импорт российской нефти, сделав исключения для Венгрии и Словакии. Об этом на брифинге в понедельник сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, информирует УНН.
Детали
По ее словам, цель этого исключения – обеспечить энергетическую безопасность этих двух стран.
Это означает, что и Словакия, и Венгрия могут, в рамках этого исключения, продолжать импортировать российскую нефть
В то же время она не стала комментировать решение США ввести исключения из санкций для Венгрии, чтобы она могла и дальше покупать российскую нефть.
"Хочу напомнить, что летом мы представили инициативу REPower, направленную на постепенный и эффективный отказ от импорта нефти и газа из России до конца 2027 года", - добавила представитель Еврокомиссии.
Напомним
Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа после встречи премьер-министра Орбана с президентом Трампом. Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США на сумму около 600 миллионов долларов.
Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США09.11.25, 06:29 • 11424 просмотра