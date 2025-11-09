Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп пообещал финансовую помощь в случае давления на венгерскую экономику. Венгрия также получила освобождение от санкций за российскую нефть и газ, обязавшись закупать американский сжиженный природный газ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал ему финансовую помощь в случае давления на венгерскую экономику. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.
По словам Орбана, договоренность предусматривает защиту страны от "спекулятивных атак" на национальную валюту и возможного снижения кредитного рейтинга. Он отметил, что получил персональные гарантии Трампа относительно экономической поддержки в случае кризисной ситуации.
Если финансовая система Венгрии подвергнется внешнему нападению, американцы дали слово, что они защитят экономическую стабильность Венгрии. Мы вместе решили этот вопрос с США
Однако в сообщении Белого дома о встрече не упоминается никаких договоренностей о финансовой поддержке. Американские чиновники также не дали комментариев относительно слов Орбана. Американские чиновники также воздержались от комментариев относительно заявлений премьер-министра Венгрии.
Итак, действительно ли существует такое "соглашение", пока неизвестно.
Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа после встречи премьер-министра Орбана с президентом Трампом. Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США на сумму около 600 миллионов долларов.
