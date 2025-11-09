Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США

ukenru
8 ноября, 17:24 • 18243 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 33874 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 35967 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 41692 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 61947 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 103736 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 101603 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 140488 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 101487 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 81496 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Графики отключений электроэнергии
Португалия лишает временной защиты белорусов, живших в Украине и покинувших ее после начала войны8 ноября, 20:10 • 8580 просмотра
В рф предлагают сертификаты на лекарства на фоне роста цен и дефицита препаратов - разведка8 ноября, 20:15 • 7970 просмотра
В Британии умер легендарный ведущий Top Gear Квентин Уилсон8 ноября, 20:30 • 13431 просмотра
Украина готовится к развертыванию Сети единства совместно с ЕС: где откроют первые центры8 ноября, 23:08 • 5556 просмотра
Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября00:37 • 13176 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
8 ноября, 08:00 • 103719 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 15:32 • 140470 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 14:58 • 101476 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 13:59 • 81496 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 55918 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Рафаэль Гросси
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Великобритания
Полтавская область
Харьковская область
Бельгия
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 16656 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 37175 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 101596 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 42479 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 50792 просмотра
Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп пообещал финансовую помощь в случае давления на венгерскую экономику. Венгрия также получила освобождение от санкций за российскую нефть и газ, обязавшись закупать американский сжиженный природный газ.

Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал ему финансовую помощь в случае давления на венгерскую экономику. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.  

Детали

По словам Орбана, договоренность предусматривает защиту страны от "спекулятивных атак" на национальную валюту и возможного снижения кредитного рейтинга. Он отметил, что получил персональные гарантии Трампа относительно экономической поддержки в случае кризисной ситуации.

Если финансовая система Венгрии подвергнется внешнему нападению, американцы дали слово, что они защитят экономическую стабильность Венгрии. Мы вместе решили этот вопрос с США

- сказал Орбан.

Однако в сообщении Белого дома о встрече не упоминается никаких договоренностей о финансовой поддержке. Американские чиновники также не дали комментариев относительно слов Орбана. Американские чиновники также воздержались от комментариев относительно заявлений премьер-министра Венгрии.

Итак, действительно ли существует такое "соглашение", пока неизвестно.

Напомним

Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа после встречи премьер-министра Орбана с президентом Трампом. Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США на сумму около 600 миллионов долларов.

"Чудо может случиться": Орбан и Трамп обсудили войну в Украине во время встречи в Белом доме07.11.25, 19:02 • 4552 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Выборы в США
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Венгрия