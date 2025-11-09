Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал ему финансовую помощь в случае давления на венгерскую экономику. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

По словам Орбана, договоренность предусматривает защиту страны от "спекулятивных атак" на национальную валюту и возможного снижения кредитного рейтинга. Он отметил, что получил персональные гарантии Трампа относительно экономической поддержки в случае кризисной ситуации.

Если финансовая система Венгрии подвергнется внешнему нападению, американцы дали слово, что они защитят экономическую стабильность Венгрии. Мы вместе решили этот вопрос с США