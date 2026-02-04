Нефть дорожает на фоне инцидента в Аравийском море и дефицита запасов в США

Мировые цены на энергоносители возобновили рост после непродолжительного затишья. Главными факторами давления на рынок стали новое обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном из-за сбитого беспилотника, а также неожиданно резкое сокращение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 3 февраля, американский истребитель сбил иранский дрон, который опасно приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Несмотря на этот инцидент, президент Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать переговоры с Тегераном, которые запланированы на ближайшую пятницу. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон действовал в рамках самообороны, но остается открытым к диалогу.

Рынки отреагировали на эти события скачком: цена на нефть марки WTI поднялась до 64 долларов за баррель, а Brent закрепилась выше 67 долларов. Трейдеры обеспокоены, что любая случайная эскалация в регионе, который обеспечивает треть мировой добычи, может привести к перебоям в поставках через Ормузский пролив.

Рекордное падение запасов в США

Дополнительным стимулом для роста цен стали данные Американского института нефти (API). Согласно отчету, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 11,1 миллиона баррелей. Если эти цифры будут подтверждены официальным отчетом Минэнерго в среду, это станет самым большим недельным снижением запасов с лета прошлого года.

Мы видим сочетание геополитического риска и реального физического дефицита на внутреннем рынке США. Даже на фоне общего избытка предложения в мире, локальные факторы сейчас доминируют в ценообразовании – отмечают отраслевые аналитики.

Несмотря на нынешнее ралли, ситуация остается нестабильной из-за колебаний на рынках драгоценных металлов, где золото и серебро также демонстрируют высокую волатильность в начале февраля.

