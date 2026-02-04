Нефть дорожает на фоне инцидента в Аравийском море и дефицита запасов в США
Киев • УНН
Мировые цены на нефть растут из-за сбитого американским истребителем иранского дрона и рекордного сокращения запасов сырой нефти в США. Это вызывает беспокойство относительно возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив.
Мировые цены на энергоносители возобновили рост после непродолжительного затишья. Главными факторами давления на рынок стали новое обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном из-за сбитого беспилотника, а также неожиданно резкое сокращение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во вторник, 3 февраля, американский истребитель сбил иранский дрон, который опасно приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Несмотря на этот инцидент, президент Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать переговоры с Тегераном, которые запланированы на ближайшую пятницу. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон действовал в рамках самообороны, но остается открытым к диалогу.
Китай наращивает импорт российской нефти, Индия снижает до минимума за три года - Bloomberg03.02.26, 16:47 • 3090 просмотров
Рынки отреагировали на эти события скачком: цена на нефть марки WTI поднялась до 64 долларов за баррель, а Brent закрепилась выше 67 долларов. Трейдеры обеспокоены, что любая случайная эскалация в регионе, который обеспечивает треть мировой добычи, может привести к перебоям в поставках через Ормузский пролив.
Рекордное падение запасов в США
Дополнительным стимулом для роста цен стали данные Американского института нефти (API). Согласно отчету, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 11,1 миллиона баррелей. Если эти цифры будут подтверждены официальным отчетом Минэнерго в среду, это станет самым большим недельным снижением запасов с лета прошлого года.
Мы видим сочетание геополитического риска и реального физического дефицита на внутреннем рынке США. Даже на фоне общего избытка предложения в мире, локальные факторы сейчас доминируют в ценообразовании
Несмотря на нынешнее ралли, ситуация остается нестабильной из-за колебаний на рынках драгоценных металлов, где золото и серебро также демонстрируют высокую волатильность в начале февраля.
Мировые цены на нефть стабилизировались после обвала на фоне торговой сделки США и Индии03.02.26, 06:21 • 5070 просмотров