Нефть дорожает на фоне инцидента в Аравийском море и дефицита запасов в США

3 февраля, 22:15 • 7432 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 13215 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 15304 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 17027 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 18189 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 14222 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22792 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 31268 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17137 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24908 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
«Волынь будешь помнить вечно, бомж»: Мудрик вляпался в скандал и получил очередной банPhotoVideo3 февраля, 18:48 • 3712 просмотра
Майли Сайрус проигнорировала победу Леди Гаги на Grammy-2026: что произошло3 февраля, 19:49 • 3204 просмотра
Виткофф и Кушнер прибудут на переговоры в Абу-Даби с РФ и Украиной - Белый дом3 февраля, 20:03 • 3088 просмотра
Атака рф на автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших сотрудников3 февраля, 21:10 • 3550 просмотра
"Ржавый кинжал" для ВСУ: в США успешно испытали новую дальнобойную ракету Rusty DaggerPhoto3 февраля, 21:21 • 3514 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 23801 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 25879 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 65187 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 74302 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 57143 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Музыкант
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Запорожье
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 10234 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 11354 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 14985 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 22118 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 33126 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
ЧатГПТ

Нефть дорожает на фоне инцидента в Аравийском море и дефицита запасов в США

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Мировые цены на нефть растут из-за сбитого американским истребителем иранского дрона и рекордного сокращения запасов сырой нефти в США. Это вызывает беспокойство относительно возможных перебоев в поставках через Ормузский пролив.

Нефть дорожает на фоне инцидента в Аравийском море и дефицита запасов в США

Мировые цены на энергоносители возобновили рост после непродолжительного затишья. Главными факторами давления на рынок стали новое обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном из-за сбитого беспилотника, а также неожиданно резкое сокращение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 3 февраля, американский истребитель сбил иранский дрон, который опасно приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Несмотря на этот инцидент, президент Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать переговоры с Тегераном, которые запланированы на ближайшую пятницу. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон действовал в рамках самообороны, но остается открытым к диалогу.

Китай наращивает импорт российской нефти, Индия снижает до минимума за три года - Bloomberg03.02.26, 16:47 • 3090 просмотров

Рынки отреагировали на эти события скачком: цена на нефть марки WTI поднялась до 64 долларов за баррель, а Brent закрепилась выше 67 долларов. Трейдеры обеспокоены, что любая случайная эскалация в регионе, который обеспечивает треть мировой добычи, может привести к перебоям в поставках через Ормузский пролив.

Рекордное падение запасов в США

Дополнительным стимулом для роста цен стали данные Американского института нефти (API). Согласно отчету, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 11,1 миллиона баррелей. Если эти цифры будут подтверждены официальным отчетом Минэнерго в среду, это станет самым большим недельным снижением запасов с лета прошлого года.

Мы видим сочетание геополитического риска и реального физического дефицита на внутреннем рынке США. Даже на фоне общего избытка предложения в мире, локальные факторы сейчас доминируют в ценообразовании

– отмечают отраслевые аналитики.

Несмотря на нынешнее ралли, ситуация остается нестабильной из-за колебаний на рынках драгоценных металлов, где золото и серебро также демонстрируют высокую волатильность в начале февраля.

Мировые цены на нефть стабилизировались после обвала на фоне торговой сделки США и Индии03.02.26, 06:21 • 5070 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Золото
Нефть марки Brent
Белый дом
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты