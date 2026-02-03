Мировые цены на нефть стабилизировались после обвала на фоне торговой сделки США и Индии

По состоянию на 3 февраля мировые котировки нефти демонстрируют признаки стабилизации после масштабного падения на предыдущей сессии, спровоцированного деэскалацией геополитической напряженности и новыми торговыми договоренностями Вашингтона. Фьючерсы на нефть марки Brent удерживаются на уровне около 66 долларов за баррель, тогда как американская WTI торгуется выше отметки 62 доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ключевым фактором давления на рынок стало заявление президента США Дональда Трампа о заключении масштабного соглашения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В соответствии с договоренностями, Индия согласилась полностью прекратить закупку российской нефти в обмен на снижение американских тарифов на индийские товары с 25% до 18%.

Кроме того, Вашингтон отменил дополнительную 25-процентную "штрафную" пошлину, которая была введена ранее именно из-за энергетического сотрудничества Дели с Москвой. Взамен Индия обязалась увеличить импорт энергоносителей из США и Венесуэлы на сумму более 500 миллиардов долларов.

Деэскалация с Ираном и распродажа сырьевых активов

Параллельно с индийским кейсом на нефтяные цены повлияли новости о возможном начале переговоров между США и Ираном относительно нового ядерного соглашения.

По словам Трампа, Тегеран продемонстрировал готовность к диалогу, что мгновенно сняло премию за риск, которая подогревала рынок в течение января. Нефть стала частью общего тренда распродажи сырьевых товаров: накануне золото упало в цене на 10%, а медь – на 5%, что свидетельствует о массовом выходе инвесторов из защитных активов на фоне оптимистичных геополитических ожиданий.

Последствия для российской нефтяной отрасли

Отказ Индии от российского сырья уже привел к тому, что поставки из РФ в индийские порты упали до самого низкого уровня за последние три года. Аналитики отмечают, что это создает значительный избыток нереализованных санкционных баррелей в мире и существенно ограничивает нефтегазовые доходы Кремля. Дональд Трамп выразил убеждение, что такое экономическое давление на Москву "поможет завершить войну в Украине", лишив Россию ресурсов для ведения боевых действий.

