23:51 • 844 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 4830 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 8942 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 13632 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 12529 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 10808 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10633 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 18118 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24609 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39565 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Фондовый рынок США восстановился на фоне резкого падения цен на золото и серебро

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Американские фондовые индексы выросли 2 февраля, прервав падение, тогда как цены на золото и серебро продолжили стремительное снижение после рекордных максимумов. Золото опустилось ниже 4 500 долларов за унцию, а серебро продемонстрировало значительную волатильность.

Фондовый рынок США восстановился на фоне резкого падения цен на золото и серебро

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник, 2 февраля, уверенным ростом, преодолев негативную динамику предыдущих дней. Пока Уолл-стрит демонстрировала позитивную активность, рынки драгоценных металлов переживали настоящее потрясение: цены на золото и серебро продолжили стремительное падение после рекордных максимумов на прошлой неделе. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

На Уолл-стрит индекс S&P 500 прибавил 0,5%, прервав трехдневную серию падений. Промышленный индекс Dow Jones подскочил на 515 пунктов (1,1%), а технологический Nasdaq вырос на 0,6%.

Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg02.02.26, 16:54 • 1912 просмотров

Локомотивом рынка стали производители компьютерных накопителей и полупроводников, в частности компании SanDisk и Western Digital, акции которых взлетели на фоне позитивных отчетов о прибылях и стабильного спроса на решения для искусственного интеллекта. Кроме того, снижение цен на нефть поддержало котировки авиакомпаний и круизных операторов.

Обвал на рынке драгоценных металлов

Главным событием на финансовых рынках стал обвал стоимости драгоценных металлов, произошедший после почти удвоения цены на золото в течение последних 12 месяцев. Во время ночных торгов цена на золото ненадолго опустилась ниже 4 500 долларов за унцию – это на 1 000 долларов меньше пикового значения на прошлой неделе. Хотя впоследствии котировки частично восстановились до 4 652,60 долларов, падение относительно пятницы составило 1,9%.

Серебро продемонстрировало еще большую волатильность: в течение одной сессии цена колебалась от падения на 9% до умеренного роста, в конце концов зафиксировав снижение на 1,9%. Аналитики связывают этот "металлический обвал" с номинацией Кевина Уорша на должность главы ФРС, что усилило ожидания более жесткой монетарной политики и укрепило доллар США.

Золото и серебро продолжили падение после обвала02.02.26, 17:43 • 2858 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Nasdaq
Федеральная резервная система
Соединённые Штаты