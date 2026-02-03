Фондовый рынок США восстановился на фоне резкого падения цен на золото и серебро

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник, 2 февраля, уверенным ростом, преодолев негативную динамику предыдущих дней. Пока Уолл-стрит демонстрировала позитивную активность, рынки драгоценных металлов переживали настоящее потрясение: цены на золото и серебро продолжили стремительное падение после рекордных максимумов на прошлой неделе. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

На Уолл-стрит индекс S&P 500 прибавил 0,5%, прервав трехдневную серию падений. Промышленный индекс Dow Jones подскочил на 515 пунктов (1,1%), а технологический Nasdaq вырос на 0,6%.

Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg

Локомотивом рынка стали производители компьютерных накопителей и полупроводников, в частности компании SanDisk и Western Digital, акции которых взлетели на фоне позитивных отчетов о прибылях и стабильного спроса на решения для искусственного интеллекта. Кроме того, снижение цен на нефть поддержало котировки авиакомпаний и круизных операторов.

Обвал на рынке драгоценных металлов

Главным событием на финансовых рынках стал обвал стоимости драгоценных металлов, произошедший после почти удвоения цены на золото в течение последних 12 месяцев. Во время ночных торгов цена на золото ненадолго опустилась ниже 4 500 долларов за унцию – это на 1 000 долларов меньше пикового значения на прошлой неделе. Хотя впоследствии котировки частично восстановились до 4 652,60 долларов, падение относительно пятницы составило 1,9%.

Серебро продемонстрировало еще большую волатильность: в течение одной сессии цена колебалась от падения на 9% до умеренного роста, в конце концов зафиксировав снижение на 1,9%. Аналитики связывают этот "металлический обвал" с номинацией Кевина Уорша на должность главы ФРС, что усилило ожидания более жесткой монетарной политики и укрепило доллар США.

Золото и серебро продолжили падение после обвала