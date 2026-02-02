Золото и серебро продолжили падение после обвала

Цены на золото и серебро продолжили падение в понедельник на фоне того, как повышение маржинальных требований CME Group усилило резкую распродажу на прошлой неделе после выдвижения Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 3% до $4718,35 за унцию к 11:48 GMT (13:48 по Киеву) после падения почти на 10% ранее во время сессии. Американские фьючерсы на золото с поставкой в апреле оставались стабильными на уровне $4740,90 за унцию.

В пятницу цена на драгоценный металл упала на 9,8% и снизилась примерно на $900 с рекордного максимума 29 января в $5594,82, нивелировав большую часть роста этого года. Как отмечает Bloomberg, это было самое большое падение за более чем десятилетие в пятницу.

"Золото и серебро - это американские горки, и когда вы добираетесь до вершины "подъемника", гравитация берет верх, и вы начинаете падать", - сказал аналитик SP Angel Джон Мейер.

Спотовое серебро упало на 3,3% до 81,75 доллара за унцию после падения на целых 15% в начале сессии. Серебро снизилось примерно на 32% с момента достижения рекордного максимума 121,64 доллара на прошлой неделе.

Несмотря на обвал, аналитики предостерегли от того, чтобы рассматривать это как начало затяжного спада.

"Условия, похоже, не созданы для устойчивого разворота цен на золото", - сказал Майкл Хсуэ, аналитик по драгоценным металлам в Deutsche Bank, добавив, что инвесторы "по-прежнему очень заинтересованы в росте", указывая на сохраняющуюся волатильность, а не на обвал настроений.

CME Group заявила в пятницу, что повысит маржинальные требования по фьючерсам на драгоценные металлы, и изменения вступят в силу после закрытия рынка в понедельник.

"Мы наблюдали отток средств из ETF, и подозреваем, что некоторые смелые хедж-фонды перехватили их оттуда", - сказал Мейер.

Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg

Тем временем индекс доллара продолжил рост, сделав драгоценный металл, цена которого в долларах, дороже для зарубежных покупателей.

В пятницу президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего чиновника ФРС Кевина Уорша на пост главы, который вступит в силу в мае, при этом рынки ожидают снижения процентных ставок наряду с ужесточением политики в отношении баланса.

Трамп выдвинул чиновника со славой "инфляционного ястреба" на нового главу ФРС: акции и облигации отреагировали снижением

Спотовая цена платины упала на 1,4% - до 2132,55 долларов за унцию, а палладий - на 2,7% - до 1743,93 долларов.