Золото и серебро продолжили падение после обвала

$42.810.04
51.020.22
ukenru
16:56 • 1948 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 10656 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 20087 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 33883 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 58473 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74293 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 51103 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 50467 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36344 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 52753 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
74%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 26471 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 41303 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву2 февраля, 11:38 • 17846 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video2 февраля, 11:48 • 14989 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 11758 просмотра
публикации
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 1636 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит15:28 • 10654 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 41356 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 26496 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 84212 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Закарпатская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 1690 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 2410 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo15:14 • 3832 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 4700 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 7458 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
The New York Times

Золото и серебро продолжили падение после обвала

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

Цены на золото и серебро продолжили падение в понедельник. Спотовая цена на золото снизилась на 3% до $4718,35 за унцию, а серебро упало на 3,3% до $81,75 за унцию.

Золото и серебро продолжили падение после обвала

Цены на золото и серебро продолжили падение в понедельник на фоне того, как повышение маржинальных требований CME Group усилило резкую распродажу на прошлой неделе после выдвижения Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 3% до $4718,35 за унцию к 11:48 GMT (13:48 по Киеву) после падения почти на 10% ранее во время сессии. Американские фьючерсы на золото с поставкой в апреле оставались стабильными на уровне $4740,90 за унцию.

В пятницу цена на драгоценный металл упала на 9,8% и снизилась примерно на $900 с рекордного максимума 29 января в $5594,82, нивелировав большую часть роста этого года. Как отмечает Bloomberg, это было самое большое падение за более чем десятилетие в пятницу. 

"Золото и серебро - это американские горки, и когда вы добираетесь до вершины "подъемника", гравитация берет верх, и вы начинаете падать", - сказал аналитик SP Angel Джон Мейер.

Спотовое серебро упало на 3,3% до 81,75 доллара за унцию после падения на целых 15% в начале сессии. Серебро снизилось примерно на 32% с момента достижения рекордного максимума 121,64 доллара на прошлой неделе.

Несмотря на обвал, аналитики предостерегли от того, чтобы рассматривать это как начало затяжного спада.

"Условия, похоже, не созданы для устойчивого разворота цен на золото", - сказал Майкл Хсуэ, аналитик по драгоценным металлам в Deutsche Bank, добавив, что инвесторы "по-прежнему очень заинтересованы в росте", указывая на сохраняющуюся волатильность, а не на обвал настроений.

CME Group заявила в пятницу, что повысит маржинальные требования по фьючерсам на драгоценные металлы, и изменения вступят в силу после закрытия рынка в понедельник.

"Мы наблюдали отток средств из ETF, и подозреваем, что некоторые смелые хедж-фонды перехватили их оттуда", - сказал Мейер.

Золото обогнало биткойн по волатильности в самых резких колебаниях цен со времен кризиса 2008 года - Bloomberg02.02.26, 16:54 • 1486 просмотров

Тем временем индекс доллара продолжил рост, сделав драгоценный металл, цена которого в долларах, дороже для зарубежных покупателей.

В пятницу президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего чиновника ФРС Кевина Уорша на пост главы, который вступит в силу в мае, при этом рынки ожидают снижения процентных ставок наряду с ужесточением политики в отношении баланса.

Трамп выдвинул чиновника со славой "инфляционного ястреба" на нового главу ФРС: акции и облигации отреагировали снижением30.01.26, 17:46 • 4021 просмотр

Спотовая цена платины упала на 1,4% - до 2132,55 долларов за унцию, а палладий - на 2,7% - до 1743,93 долларов.

Юлия Шрамко

Экономика
Золото
Федеральная резервная система
Дойче Банк
Reuters
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты