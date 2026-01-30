$42.850.08
Эксклюзив
15:18 • 998 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 5634 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 10950 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 13621 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 16535 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 22114 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30012 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35433 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41722 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 66406 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Трамп выдвинул чиновника со славой "инфляционного ястреба" на нового главу ФРС: акции и облигации отреагировали снижением

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы. После объявления акции и облигации отреагировали снижением, поскольку Уорша ранее считали "инфляционным ястребом".

Трамп выдвинул чиновника со славой "инфляционного ястреба" на нового главу ФРС: акции и облигации отреагировали снижением

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выдвигает Кевина Уорша на пост следующего главы Федеральной резервной системы, акции и облигации отреагировали снижением после того, как Трамп объявил о кандидатуре "инфляционного ястреба" на эту должность, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы, - написал Трамп в своей социальной сети в пятницу утром. - Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из величайших глав ФРС, возможно, лучший. Кроме того, он "центральная фигура" и никогда не подведет".

Уорш, пишет издание, - довольно традиционный кандидат на пост главы ФРС: бывший член Совета управляющих ФРС, кандидатура которого ранее рассматривалась на пост министра финансов на второй срок Трампа, а также он был кандидатом на главную должность в ФРС во время первого срока Трампа. Уорш был назначен в ФРС в 2006 году в возрасте 35 лет, что делает его самым молодым человеком, когда-либо работавшим во влиятельном совете ФРС.

Уорш, которому сейчас 55 лет, недавно изменил свою позицию по монетарной политике. Политик, которого ранее называли "инфляционным ястребом", Уорш теперь выступает за снижение процентных ставок, согласно многочисленным публичным заявлениям, которые он сделал в последние месяцы, когда Трамп начал "реалити-шоу" относительно своего решения по главе ФРС, пишет издание. Он также призвал к реформированию персонала центрального банка США.

"Вполне разумно предположить, что он сказал президенту, что выступает за снижение процентных ставок сегодня, иначе его бы не выдвинули, - написал Сэмюэл Томбс, главный экономист по США в Pantheon Macroeconomics, в комментарии, опубликованном в пятницу. - Наши инстинкты подсказывают нам, что господин Уорш будет больше озабочен тем, как история воспримет его послужной список, чем продолжением угождения президенту".

Выбор нового главы ФРС является одним из важнейших назначений любого президента США, но при этом президенте это назначение приобретает еще большее значение. Трамп пообещал снизить стоимость жизни, а ФРС отвечает за поддержание ценовой стабильности, отмечает издание.

Уорш сменит на посту Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае. Для утверждения кандидатуры требуется одобрение Сената.

Фьючерсы на американские акции немного снизились после того, как Трамп объявил о выдвижении Уорша на пост главы ФРС.

Хотя Уорш в последнее время поддерживает требования Трампа по снижению процентных ставок, он заслуженно имеет репутацию "инфляционного ястреба" - это означает, что он обычно склоняется к повышению ставок, чтобы предотвратить неконтролируемый рост цен, пишет издание.

Рынки, отмечает издание, не отреагировали на назначение Уорша существенно, но они не считают, что новый глава ФРС будет выполнять указания президента и начнет снижать ставки после того, как займет свою должность весной.

Фьючерсы на индекс Доу-Джонса упали на 130 пунктов или на 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,4%. А фьючерсы на технологический индекс Nasdaq Composite снизились на 0,5%.

Акции, как правило, растут при снижении процентных ставок, поскольку это уменьшает расходы компаний на заимствования и увеличивает их прибыль. Они обычно падают при повышении ставок, поскольку более высокие процентные ставки снижают прибыль компаний.

Доллар США изменил курс и укрепился на 0,1% к другим основным валютам после устойчивого падения в течение января. Доходность казначейских облигаций немного выросла, поскольку инвесторы распродавали облигации.

Казначейские облигации, как правило, следуют за процентными ставками ФРС, поэтому более высокие ставки будут способствовать росту доходности облигаций. Движение было не резким, но доходность эталонных 10-летних облигаций выросла на 0,01 пункта до 4,25%, пишет издание.

Объявление Трампа завершает масштабный поиск, который начался в сентябре, возглавляемый министром финансов США Скоттом Бессентом, который сократил список из полудюжины кандидатов и представил президенту четырех финалистов.

Трамп в течение нескольких месяцев критиковал Пауэлла за то, что тот не снижал процентные ставки быстрее. Ранее в этом месяце его администрация также начала уголовное расследование в отношении Пауэлла и ФРС, что побудило Пауэлла выступить с чрезвычайным осуждением попыток Трампа политизировать независимый центральный банк.

ФРС США сохранила процентные ставки на фоне давления Трампа и рекордов фондового рынка29.01.26, 01:33 • 4302 просмотра

Юлия Шрамко

