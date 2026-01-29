ФРС США сохранила процентные ставки на фоне давления Трампа и рекордов фондового рынка

$42.960.17
19:02 • 7906 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 12502 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 11512 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 11829 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 15293 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 17632 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13325 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24636 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24078 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27919 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Китай поставляет россии оборудование для производства "орешника" – The Telegraph28 января, 14:47 • 2812 просмотра
Кристина Соловий удивила решением относительно концерта памяти Степана Гиги: в чем причинаPhoto28 января, 15:18 • 3662 просмотра
Еще один день с графиками и без: завтра по всей Украине будут выключать свет28 января, 16:40 • 3044 просмотра
Ни переохлаждения, ни квартиры со льдом: в полиции рассказали об обстоятельствах смерти 88-летней женщины на столичном ПодолеPhoto28 января, 17:00 • 3862 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 7046 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 34029 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 63238 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 90445 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 69821 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 88434 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Гренландия
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 7060 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 37655 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 36230 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 42885 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 45537 просмотра
ФРС США сохранила процентные ставки на фоне давления Трампа и рекордов фондового рынка

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Федеральная резервная система США сохранила ключевую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% несмотря на критику Трампа. Это решение привело к рекордному росту индекса S&P 500.

ФРС США сохранила процентные ставки на фоне давления Трампа и рекордов фондового рынка

Федеральная резервная система (ФРС) США на своем первом заседании в 2026 году проголосовала за сохранение ключевой процентной ставки в диапазоне 3,5-3,75%. Решение было принято большинством голосов (10 против 2), несмотря на публичную критику со стороны президента Дональда Трампа, который требует более агрессивного смягчения монетарной политики для стимулирования экономики. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Глава ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции выступил с решительной защитой автономии центрального банка. Это было его первое публичное появление после того, как Министерство юстиции (DoJ) начало уголовное расследование в отношении его показаний в Сенате о расходах на реконструкцию штаб-квартиры ФРС. Пауэлл назвал это расследование "предлогом" для политического давления.

Трамп приветствовал падение доллара США до четырехлетнего минимума и назвал это "замечательным"28.01.26, 02:41 • 10968 просмотров

Если вы потеряете независимость центрального банка, будет крайне трудно восстановить доверие к институту

– подчеркнул Пауэлл.

Он добавил, что отсутствие прямого контроля со стороны избранных должностных лиц является фундаментом стабильной экономики. Тем временем срок пребывания Пауэлла на посту истекает уже в мае 2026 года, и Трамп, по данным источников, рассматривает на его место лояльных кандидатов, в частности Кевина Хассетта или Кристофера Уоллера.

Состояние экономики и реакция рынков

Решение ФРС базировалось на "стабильных темпах" роста экономики и постепенной стабилизации рынка труда. Хотя инфляция все еще превышает целевой уровень в 2%, Пауэлл отметил, что перспективы улучшились. Против сохранения ставки проголосовали двое назначенцев Трампа – Стивен Миран и Кристофер Уоллер, которые выступали за снижение на 0,25%.

Доллар США упал до четырехлетнего минимума из-за заявлений Трампа и давления на ФРС28.01.26, 07:29 • 3926 просмотров

Фондовый рынок отреагировал на новости историческим рекордом: индекс S&P 500 впервые в истории пересек психологическую отметку в 7000 пунктов. Инвесторы, хотя и ожидали паузы, остаются оптимистичными относительно возможных снижений ставок позже в этом году. Аналитики Morgan Stanley Wealth Management отмечают, что рынку придется проявить терпение, пока регулятор балансирует между поддержкой занятости и сдерживанием цен. 

Верховный суд США проверит законность вмешательства Трампа в работу ФРС18.01.26, 04:26 • 5742 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп