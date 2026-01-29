ФРС США сохранила процентные ставки на фоне давления Трампа и рекордов фондового рынка

Федеральная резервная система (ФРС) США на своем первом заседании в 2026 году проголосовала за сохранение ключевой процентной ставки в диапазоне 3,5-3,75%. Решение было принято большинством голосов (10 против 2), несмотря на публичную критику со стороны президента Дональда Трампа, который требует более агрессивного смягчения монетарной политики для стимулирования экономики. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Глава ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции выступил с решительной защитой автономии центрального банка. Это было его первое публичное появление после того, как Министерство юстиции (DoJ) начало уголовное расследование в отношении его показаний в Сенате о расходах на реконструкцию штаб-квартиры ФРС. Пауэлл назвал это расследование "предлогом" для политического давления.

Если вы потеряете независимость центрального банка, будет крайне трудно восстановить доверие к институту – подчеркнул Пауэлл.

Он добавил, что отсутствие прямого контроля со стороны избранных должностных лиц является фундаментом стабильной экономики. Тем временем срок пребывания Пауэлла на посту истекает уже в мае 2026 года, и Трамп, по данным источников, рассматривает на его место лояльных кандидатов, в частности Кевина Хассетта или Кристофера Уоллера.

Состояние экономики и реакция рынков

Решение ФРС базировалось на "стабильных темпах" роста экономики и постепенной стабилизации рынка труда. Хотя инфляция все еще превышает целевой уровень в 2%, Пауэлл отметил, что перспективы улучшились. Против сохранения ставки проголосовали двое назначенцев Трампа – Стивен Миран и Кристофер Уоллер, которые выступали за снижение на 0,25%.

Фондовый рынок отреагировал на новости историческим рекордом: индекс S&P 500 впервые в истории пересек психологическую отметку в 7000 пунктов. Инвесторы, хотя и ожидали паузы, остаются оптимистичными относительно возможных снижений ставок позже в этом году. Аналитики Morgan Stanley Wealth Management отмечают, что рынку придется проявить терпение, пока регулятор балансирует между поддержкой занятости и сдерживанием цен.

